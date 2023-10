VIII Simpósio de Pesquisa em Direito do UniFOA acontece nesta quarta

Sul Fluminense – O curso de Direito do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA promove nesta quarta-feira (11), o VIII Simpósio de Pesquisa em Direito, um evento acadêmico de destaque que visa explorar questões cruciais relacionadas à concretização dos direitos e à convivência social. O evento acontecerá nesta quarta-feira no Auditório William Monachesi, localizado no Campus Olezio Galotti, em Três Poços.

O destaque do evento será a mesa redonda gratuita e aberta ao público, intitulada “Desafios e Perspectivas dos Direitos Humanos a partir da Realidade Humanitária do Grupo Fraternidade sem Fronteiras no Malawi”. A mesa redonda ocorrerá das 19h às 21 horas e será mediada pelo professor doutor Luiz Cláudio Gonçalves Júnior.

A mesa redonda abordará as experiências e desafios enfrentados pelos direitos humanos no cenário internacional, com foco especial na atuação do Grupo Fraternidade sem Fronteiras no Malawi. Este grupo tem se destacado por seu trabalho humanitário em oito países, incluindo ações como a criação de escolas, perfuração de poços artesianos e iniciativas de piscicultura em zonas de conflito.

Além disso, o evento contará com a presença de Jordan Bujiriri, também conhecido como Jojo, um refugiado que atualmente reside no Brasil. Jojo compartilhará sua experiência pessoal e as dificuldades enfrentadas ao sair de uma zona de guerra, proporcionando um olhar realista sobre as realidades dos refugiados.

Os palestrantes convidados para esta mesa redonda trarão perspectivas valiosas sobre a realidade dos direitos humanos internacionais, particularmente no contexto dos refugiados. Os demais palestrantes são:

– Rodrigo Almeida

– Evaldo José Palatinsky

– Letícia Hallack

Oportunidade única para a comunidade acadêmica, afirma Pançardes

O coordenador do curso de Direito do UniFOA, Alan Pançardes, destacou a relevância do evento: “O nosso simpósio de pesquisa em direito é uma oportunidade única para a comunidade acadêmica e o público em geral explorarem questões vitais relacionadas aos direitos humanos e ao direito internacional. A mesa redonda de encerramento é um ponto alto, onde teremos a oportunidade de ouvir diretamente os relatos e experiências do Grupo Fraternidade sem Fronteiras, bem como de um refugiado que enfrentou desafios extraordinários”.

O evento promete proporcionar uma discussão profunda sobre os direitos humanos e a convivência social no contexto internacional. A inscrição não é necessária, basta comparecer ao Auditório William Monachesi no Campus Olezio Galotti em Três Poços, nesta quarta-feira (11), das 19h às 21 horas.