Vila do Noel é inaugurada em Angra dos Reis

Angra dos Reis – O início oficial das programações de Natal em Angra dos Reis aconteceu na quinta-feira (30). A Vila do Noel foi oficialmente inaugurada com a chegada do Papai Noel e muitas atrações para a cidade entrar no clima natalino.

No fim da tarde, teve o momento tão aguardado pela garotada: o Papai Noel chegou de barco no Cais Santa Luzia e foi recebido com muita alegria pelo coral do Escola Municipal Maria Hercília Cardoso de Castro, da Vila Velha, com uma emocionante apresentação musical. Pelo segundo ano consecutivo, aconteceu a tão esperada Parada de Natal, realizada pelo Rede Market, com o apoio da Prefeitura. O evento contou com atrações circenses e personagens de desenhos infantis, que fizeram a alegria das crianças. No fim do desfile, uma cantata natalina com os personagens infantis da Disney animou e encantou o público presente.

Após o desfile, foi vez da Vila do Noel, montada na praça General Osório, no Centro, ser inaugurada, iniciando a programação preparada pelas Secretarias de Urbanização, Parques e Jardins, e de Cultura e Patrimônio, contando com os serviços do Consórcio Luz de Angra, via PPP de Iluminação Pública.

– Estou muito feliz de poder inaugurar por mais um ano esse espaço, que já se tornou um símbolo do Natal na nossa cidade. Os moradores estavam ansiosos por esse momento e a Vila do Noel está ainda mais linda que nos anos anteriores. Os angrenses merecem e os nossos turistas também. É lindo ver a alegria no rosto das crianças. A Vila do Noel encanta todos que passam por aqui – comentou o prefeito Fernando Jordão.

As cores e luzes da Vila do Noel iluminaram a noite dos visitantes, que ficaram encantados com a beleza de cada detalhe da decoração natalina deste ano. O local, assim como nos anos anteriores, será o ponto de encontro das famílias para fazer fotos com o Papai Noel em sua casinha, em meio a uma decoração e iluminação especial, curtindo o clima natalino. A família da Josiane Machado não perdeu a oportunidade.

– Já tem três anos que marco presença aqui na praça para ver a abertura da iluminação de Natal. É mágico esse momento, minhas filhas, Alice e Maria Clara, estavam ansiosas, e todas as vezes que passávamos aqui perto, me perguntavam quando o Papai Noel estaria aqui. Hoje vim com toda a minha família assistir essa festa linda. Sei que, com toda certeza, vou voltar muitas vezes aqui na Vila do Noel até o Natal – comemorou a moradora do Morro do Carmo.

Esta é a quinta edição da Vila do Noel, que esse ano vai funcionar até o dia 23 de dezembro, das 17h às 22h, com a presença do Papai Noel, Mamãe Noel e seus duendes, além de apresentações de bandas, orquestras e cantatas de Natal com alunos das redes pública e privada. Na Rua do Comércio, segue também a 4ª edição do Mercado de Natal, organizado pela Setorial de Artesanato. Nele, moradores e turistas poderão apreciar e adquirir lindas peças do artesanato local.

Este ano, Angra também terá um espetáculo de luzes e cores com a iluminação ornamental de ruas, avenidas, canteiros e praças, guirlandas e um miniparque para as crianças brincarem. Já as fachadas dos prédios históricos terão seus contornos valorizados com mangueiras de led. As principais vias de comércio nos bairros serão decoradas com figuras luminosas nos postes.

– Esse é um Natal de muita luz e alegria, cada detalhe foi planejado e pensado com muito amor para trazer a alegria do Natal para toda cidade. Estamos na quinta edição da Vila do Noel, que mais uma vez está repleta de programações que envolvem muitos artistas locais e da região. Teremos muita música, apresentação de escolas, um belo trabalho dos artesãos angrenses e muito mais. Fica nosso convite para que todos possam tirar um tempinho do dia para conhecer a Vila do Noel, que está encantadora – reforçou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth brito.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2023

01/12 – SEXTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Rodrigo do Sax

19h30 – Praça Amaral Peixoto (Porto): inauguração do carrossel e iluminação de Natal

02/12 – SÁBADO

18h30 – Vila do Noel: Banda Petrus

03/12 – DOMINGO

18h30 – Vila do Noel: Duo Adufe

19h – Praça José Pimenta (Porteira): Orquestra Sinfônica de Mulheres do Brasil (Prefeitura de Angra e Sesc RJ)

04/12 – SEGUNDA-FEIRA

15h – Vila do Noel: 3ª Edição do Natal Amigo Itinerante

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com a E. M. Áurea Pires da Gama

05/12 – TERÇA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com a E. M. de Surdos

06/12 – QUARTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com a E. M. José Américo Lomeu Bastos

07/12 – QUINTA-FEIRA

18h – Vila do Noel: Oficina Musicalizando

18h30 – Vila do Noel: Bruno Perez – Duo In Par

08/12 – SEXTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Quinteto Unidos pela Música

20h – Igreja do Carmo: Projeto Música na Igreja, com Sanchai

09/12 – SÁBADO

18h30 – Vila do Noel: Duo Adulfe

19h30 – Praia da Chácara: Inauguração do Bosque, com a Banda da Escola M. Cívico-Militar

10/12 – DOMINGO

18h30 – Vila do Noel: Rodrigo do Sax

20h – Cais de Santa Luzia: Padre Omar e Dó Ré Mi (Prefeitura de Angra e Sesc RJ)

11/12 – SEGUNDA-FEIRA

18h – Vila do Noel: Oficina de Canto

12/12 – TERÇA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Som Mecânico Natalino

19h30 – Vila Noel: Cantata de Natal com Colégio Cooperar

13/12 – QUARTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com a Escola CETI Antônio Joaquim

14/12 – QUINTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com o Cosaf

19h30 – Vila do Noel: Banda Petrus

20h – Igreja São Sebastião, na Vila do Abraão: Projeto Música na Igreja com JP

15/12 – SEXTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com o Projeto Natal Alegria para Todos os Povos

19h30 – Vila do Noel: Quinteto Unidos Pela Música

20h – Igreja Santa Luzia: Projeto Música na Igreja com Rodrigo do Sax

16/12 – SÁBADO

18h30 – Vila do Noel: Bruno Perez – Du In Par

17/12 – DOMINGO

18h30 – Vila do Noel: Rodrigo do Sax

20h – Igreja Nosso Senhor do Bonfim, no Bonfim: Projeto Música na Igreja com JP

18/12 – SEGUNDA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Som Mecânico,

19h – Vila do Noel: Cantata de Natal o Amor Nasceu

19/12 – TERÇA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com o Centro Educacional Filadélfia

19h – Vila do Noel: Coral Municipal de Angra dos Reis

20/12 – QUARTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Cantata de Natal com a E. M. Manoel Ramos

20h – Igreja Matriz: Projeto Música na Igreja com a Orquestra de Cordas de Volta Redonda

21/12 – QUINTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Banda Petrus

22/12 – SEXTA-FEIRA

18h30 – Vila do Noel: Duo Adulfe

23/12 – SÁBADO

18h30 – Vila do Noel: All Sound Orquestra.