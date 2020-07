Vila dos Remédios em Floriano vai receber asfaltamento da prefeitura

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 21:12 horas

Barra Mansa- A Vila dos Remédios, no distrito de Floriano, vai receber asfaltamento da Prefeitura de Barra Mansa. As Ruas A e Barros Viana serão as primeiras a terem a aplicação do asfalto, com previsão para iniciar na próxima segunda-feira, dia 27. Por enquanto, de acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, os locais estão recebendo intervenções de nivelamento do solo.

O secretário informou que a previsão das obras é concluir os 2,2 kms das duas vias em 90 dias. De acordo com a prefeitura, todo asfalto utilizado será produzido na usina da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, com matéria prima cedida pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ). Os materiais são: pó de pedra, brita zero, emulsão.

Durante a visita, o secretário falou sobre o projeto. “Estamos preparando o solo para a chegada do asfalto frio. Tiramos todo o material ruim que estavam nas vias, colocamos o um adequado e compactamos, para então aplicar o asfalto. Em uma segunda etapa, temos a previsão de fazer as ruas no entorno”, disse.

O asfaltamento das ruas é uma demanda antiga, como explicou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Vila dos Remédios (Amovre), Ivan Pereira.

– O asfaltamento destas ruas é uma necessidade antiga da população, porque são os únicos acessos à nossa comunidade. Além desse acesso, as ruas do bairro estavam bem depreciadas. Era muita poeira, muito buraco, muito reparo feito com escória que não duravam nem um mês. Agora será um asfalto definitivo, trazendo uma solução definitiva. A gente merece uma qualidade de vida melhor – comentou.