Vila Santa Cecília recebe sanitização neste sábado

Matéria publicada em 5 de setembro de 2020, 15:17 horas

No domingo, o serviço será realizado no centro comercial do Retiro e no feriado de 7 de Setembro a equipe da Secretaria de Infraestrutura vai atuar no Aterrado

Volta Redonda –

A Vila Santa Cecília recebeu neste sábado, dia 05, a equipe de sanitização e higienização da Prefeitura de Volta Redonda. Um dos principais centros comerciais do município, o local passa pela limpeza de prevenção à Covid-19, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), semanalmente. A ação privilegiou os espaços com maior circulação de pessoas como acessos às agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e os pontos de ônibus. As ruas 16, 14, 12 e 33 foram lavadas com água clorificada e receberam aplicação de produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o novo coronavírus.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, lembrou que a equipe de sanitização e higienização atua diariamente, incluindo os finais de semana e feriados.

– Para este fim de semana prolongado, a programação ainda inclui o centro comercial do bairro Retiro, no domingo, dia 06; e o bairro Aterrado, na segunda-feira, 7 de Setembro. Vamos aproveitar o feriado, já que por conta da pandemia não haverá o tradicional desfile da independência e a circulação de pessoas e veículos estará

reduzida, para limpar as principais vias do bairro como a Avenida Paulo de Frontin – contou.

O serviço de sanitização e higienização foi implantado pela prefeitura desde o início da pandemia pela Covid-19, há pouco mais de cinco meses. Desde então, a equipe responsável pela ação atua diariamente. São cerca de 80 sanitizações por semana e, desde o final do mês de março, mais de mil foram realizadas. Os centros comerciais e as unidades de saúde são prioridade na programação, mas outros locais que recebem muitas pessoas também recebem a sanitização. A Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, a Arena Esportiva, e as unidades dos CRASs (Centros de Referência à Assistência Social), por exemplo, também recebem o serviço periodicamente.

O objetivo é diminuir a circulação do vírus e garantir a capacidade de atendimento na rede de saúde no município, um dos eixos de monitoramento para manter a flexibilização das atividades econômicas. O número de casos suspeitos não pode aumentar mais que 5% por três dias seguidos; a ocupação de leitos no CTI não deve ultrapassar 50%; a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não pode ultrapassar 60%; o grupo de risco deve permanecer em isolamento social; o uso de máscara

é obrigatório nas ruas; e fica proibida qualquer tipo de aglomeração.