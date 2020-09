Vista Alegre recebe programa para conscientização da coleta seletiva

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 16:36 horas

Saae-BM implantou o programa no bairro, que atenderá mais de 950 residências; serviço será realizado nas quintas-feiras

Barra Mansa– O bairro Vista Alegre recebeu, na quinta-feira, dia 17, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), o programa de coleta seletiva. O serviço atenderá mais de 950 residências, beneficiando mais de 3.800 cidadãos. O programa de Coleta Seletiva já atende mais de 65 localidades no município.

Os moradores estão sendo orientados para separar o lixo reciclável e disponibilizá-los para coleta em sacola transparente ou colorida, evitando a de cor preta. O serviço será realizado no Vista Alegre nas quintas-feiras, a partir das 13h. Todo material coletado será encaminhado à Cooperativa de Catadores de Barra Mansa (Coopcat), que auxilia 50 famílias que sobrevivem da coleta e processamento desses materiais.

De acordo com o diretor geral do Saae-BM, Fanuel Fernando, a meta é oferecer a coleta seletiva em todos os bairros do município.

– Estamos trabalhando forte para oferecer os serviços de coleta seletiva para toda a população. Nos desdobraremos para atingir o maior número de bairros em Barra Mansa. Nós somos o primeiro lugar do estado do Rio de Janeiro, mas queremos melhorar nosso índice ainda mais – disse Fanuel, que também anunciou as próximas localidades que serão contempladas. “Em breve, estaremos ampliando também nos loteamentos Sofia, Belo Horizonte, Aiuruoca e Chinês”, finalizou.

Sanitização no município

Com o objetivo de reduzir as chances de proliferação da Covid-19, o Saae-BM realizou nesta sexta-feira, dia 18, a sanitização no Posto Saúde e Família (PSF) dos bairros Bocaininha, Vila Ursulino e Santa Maria II. Além disso, a lavação também ocorreu nos pontos de ônibus, na praça e no centro comercial do bairro Vila Ursulino.