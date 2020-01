Vítimas das chuvas em Barra Mansa recebem colchões e cestas básicas

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 16:52 horas

Barra Mansa- A prefeitura entregou 39 cestas básicas e 57 colchões às vítimas das chuvas no município, todo o material entregue foi solicitado através do cadastramento na Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, que deu continuidade do atendimento as famílias. Os bairros onde houve maior índice de solicitação foram Boa Sorte, São Luiz, Nova Esperança, Colônia Santo Antônio e Santa Clara.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Ruth Coutinho, a Ruthinha, às ações continuarão enquanto houver solicitação. – Priorizamos inicialmente a entrega das cestas básicas, enquanto isso, aguardávamos a entrega dos colchões que recebemos da Defesa Civil do estado. Conseguimos finalizar 100% as distribuições – expressou a secretária, frisando que a prefeitura continuará realizando cadastros nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

A moradora da Rua Geraldo Honório, no bairro São Luiz, Maria Aparecida Ribeiro, aposentada de 80 anos, foi uma das que precisou da ajuda da prefeitura. Na sua casa foram entregues três colchões.

– Eu moro nesta rua há mais de oito anos, nunca havia visto uma cheia do rio tão devastadora em curto tempo. Conseguimos salvar alguns móveis, mas perdemos também. Gostaria de agradecer a prefeitura por esse olhar especial a nós e pela ajuda em tentar reverter essa situação – considerou a senhora.