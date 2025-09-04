Volta Redonda: 1ª Feira da Roça combina sabor e cultura na Vila

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) de Volta Redonda promove neste sábado (6), das 8h às 13h, a 1ª Feira da Roça Orgânica, Agroecológica e Artesanal do município. O evento será realizado no espaço embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília.

A feira reunirá agricultores familiares, produtores de alimentos orgânicos e agroecológicos, culinária artesanal e artesãos da região. O público poderá adquirir produtos frescos e sustentáveis, com origem responsável e produção livre de agrotóxicos, além de artigos artesanais.

Às 9h30 haverá um show com o cantor, compositor e violonista Sergio Vieira, acompanhado por Rodrigo Vieira (percussão). Eles apresentarão um repertório com composições de Sergio Vieira e de nomes da MPB, como Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga e Gilberto Gil.

Sergio Vieira completa 50 anos de carreira em 2025, com lançamentos que incluem CD, EP, DVD, videoclipe e singles. Atualmente, o artista está lançando o CD/DVD “Serenata Tupi”, com participação do Coral Indígena Guarani “Tenonderã”, e produzindo o single duplo “Sergio Vieira”, com colaborações de Dori Caymmi, Joyce Moreno e Toninho Horta.