Volta Redonda abre inscrições para palestra gratuita sobre finanças pessoais

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv) e em parceria com o Vírgula Hub de Inovação, abriu inscrições para a palestra “Finanças Pessoais: Planejamento para Jovens Empreendedores”, que será realizada na próxima quinta-feira (21), às 19h, no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link.

O encontro será conduzido por Sérgio Mauro, técnico em Contabilidade, administrador de empresas, pós-graduado em Engenharia Econômica e proprietário da Qualivida Consultoria Empresarial. Na palestra ele vai apresentar estratégias práticas de planejamento e organização financeira, com foco no público jovem que deseja empreender.

O secretário da Juventude de Volta Redonda, Munir Francisco Filho, destacou a importância da iniciativa. “É uma grande satisfação apoiar iniciativas como esta palestra, que unem conhecimento prático e inspiração para os jovens da nossa cidade. O tema das finanças pessoais é fundamental para quem sonha em empreender e conquistar sua independência, e trazer especialistas para dialogar com nossa juventude é um passo importante para o fortalecimento do ecossistema de inovação de Volta Redonda. O Virgula Hub de Inovação é um espaço de construção coletiva, e eventos como este reafirmam nosso compromisso com a formação e o futuro dos nossos jovens empreendedores”, afirmou.

O evento integra a programação do Mês da Juventude 2025 e conta com apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF), do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) e do Centro de Desenvolvimento de Inovação (CDI).