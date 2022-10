Volta Redonda adquire veículos para facilitar acesso a projetos sociais

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 11:24 horas

Duas novas vans e 10 automóveis vão ampliar número de beneficiados pelos serviços da secretaria de Ação Comunitária

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac) vai receber a partir desta terça-feira, dia 18, novos investimentos para melhorar o atendimento à população. A novidade foi anunciada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, em reunião com o deputado estadual eleito Munir Neto, a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, e com o promotor público Dr. Leonardo Kataoka.

Duas novas vans serão adquiridas para ampliar os atendimentos do Centro Dia para a Pessoa Idosa com Alzheimer – que é o primeiro da América Latina que atende gratuitamente idosos com a doença e que oferece atendimento qualificado e continuado, através de estimulação, orientação, escuta, acolhimento e acompanhamento das famílias, reduzindo a sobrecarga natural que a doença causa.

De acordo com Munir Neto, atualmente 50 idosos recebem atendimentos no Centro Dia Synval Santos, e com os novos investimentos, o espaço contará com 90 atendimentos já no início de novembro.

“O Centro Dia Para a Pessoa Idosa com Alzheimer Synval Santos é pioneiro em toda a América Latina. Atualmente atendemos 50 idosos com oficinas sócio-ocupacionais e do movimento (com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e educadores físicos e social). Com aquisição de uma nova van e a contratação de pessoal, teremos a oportunidade de ampliar o atendimento a usuários que já passaram pela Policlínica da Melhor Idade e que estão na fila de espera”, explicou Munir Neto.

O prefeito Antonio Francisco Neto autorizou também, a licitação para compra de 10 novos automóveis, para auxiliar nos atendimentos técnicos dos 35 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Serviço de Abordagem e Centro Pop, e para os Centros Dias para as Pessoas Idosas e com Deficiência.

“Conseguimos, durante todos esses anos à frente da Smac, realizar muitos projetos que mudaram a vida de muitas pessoas para melhor. Com a compra de novos carros, teremos a possibilidade de fazer muito mais. O maior objetivo do trabalho da secretaria é cuidar das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam. Com todos esses investimentos, sem sombra de dúvidas 2023 será o ano do social em Volta Redonda”, concluiu o ex-secretário.