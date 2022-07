Volta Redonda amplia trabalho de manutenção no final de semana

Matéria publicada em 10 de julho de 2022, 13:07 horas

Equipe com mais de 400 trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuou por diversos bairros da cidade

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) atuou em mais um fim de semana para garantir uma manutenção de qualidade nos bairros da cidade. No sábado, dia 9, as equipes foram divididas entre os serviços de capina, roçada, desobstrução de redes pluviais, varrição, limpeza, retirada de entulho, colocação de mata-burros e concretagem. Mais de 400 servidores da SMI percorreram a cidade realizando os trabalhos.

As equipes percorreram os bairros Belo Horizonte, Monte Castelo, Vila Americana, onde realizaram os trabalhos de retirada de entulhos. O serviço de varrição e limpeza foi feito, por exemplo, na rua próxima onde ficará a sede provisória da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Santo Agostinho, na Faetec. Já o serviço de roçada foi efetuado nos bairros Vila Mury, Voldac, 209, na Radial Leste e no Jardim Amália, que também recebeu limpeza nos canteiros.

As equipes concluíram ainda a colocação de mata-burros da Rua Egito, no bairro Vila Rica/Três Poços, e na Rua 1017, no Volta Grande I. Neste último bairro também foi realizado o trabalho de desobstrução das redes pluviais. O trabalho de capina foi executado nos bairros Ponte Alta (Avenida Antônio Bastos) e Conforto (Rua 4), além da lavagem da Rua 12, no Aterrado.

A secretaria municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrou que esse serviço é continuo e que as equipes estão na rua diariamente.

“A administração municipal não mede esforços para manter a cidade limpa e organizada. Todos os dias executamos esses serviços para atender a população, inclusive nos finais de semana. Contamos com uma equipe eficiente que trabalha com afinco para que a população não passe por nenhum transtorno”, disse a secretária.