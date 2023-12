Volta Redonda aplica dose extra da vacina bivalente para idosos e imunossuprimidos

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda iniciou nesta quinta-feira (7) a aplicação da dose extra da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos a partir de 12 anos. A dose extra será aplicada naqueles que já tenham tomado a última dose da bivalente há mais seis meses.

“A medida é uma orientação do Ministério da Saúde devido à circulação de uma nova variante da Covid-19, que pode alterar o cenário epidemiológico. A nova variante BA.2.86 já foi identificada no Brasil, no estado do Ceará. Volta Redonda está ampliando a dose extra nesse momento para o público mais suscetível ao vírus. Conforme novas doses forem chegando ao município, iremos beneficiar outros grupos”, explicou o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

Todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) estão oferecendo a vacinação contra a Covid-19 das 8h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário de atendimento estendido até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande e Santo Agostinho. No caso da UBSF Santa Cruz, o funcionamento vai até as 21h30. Para ser vacinado é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).