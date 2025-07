Volta Redonda aprova 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda aprovou, nesta semana, o 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Plamsan). O documento marca um avanço significativo na formulação de políticas públicas voltadas à garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada no município.

A elaboração do plano ocorreu de forma intersetorial e participativa, com a colaboração da sociedade civil organizada e de diferentes setores da administração municipal. O processo contou com o envolvimento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea-VR), da Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisans) e de diversas secretarias e órgãos públicos.

Segundo o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio de Carvalho (Buchecha), a aprovação do Plamsan representa um avanço para o município, que agora passa a contar com um instrumento estratégico para orientar políticas públicas na área.

“A iniciativa representa um passo decisivo na consolidação das políticas públicas de segurança alimentar em Volta Redonda, e reforça o compromisso da gestão com o combate à fome, à insegurança alimentar e com o fortalecimento de ações que garantam uma alimentação saudável, adequada e sustentável para toda a população”, destacou.

O plano está alinhado às diretrizes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e define metas e estratégias para ampliar o acesso à alimentação de qualidade, promover a educação alimentar e nutricional, incentivar a agricultura urbana, apoiar a agricultura familiar e desenvolver ações estruturantes no território.

“Essa é uma conquista de todos nós. O plano é um instrumento que vai nos ajudar a planejar, executar e monitorar as políticas públicas de forma integrada e eficiente. Agradeço a todos que estiveram conosco nessa construção”, ressaltou o secretário.