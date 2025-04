Volta Redonda celebra cultura de rua nesta segunda-feira (7)

Volta Redonda – O Cine Tech VR, evento que celebra os 71 anos do Clube Foto Filatélico, promove, nesta segunda-feira (7), a partir das 18h, uma noite dedicada à cultura de rua, reunindo skate, arte urbana e cinema independente. O evento contará com a presença do artista grafiteiro Jef e dos skatistas Maurício Nava (diretor) e André Mishylin, que trarão suas perspectivas sobre esse cenário cultural.

A programação inclui exibições de filmes, a inauguração de um painel artístico e debates, celebrando a identidade cultural de Volta Redonda. A festa de encerramento acontece na quarta-feira (9).

Programação:

18h – Exibição do documentário Skate Volta Redonda e seus grandes eventos, dirigido por Maurício Nava. O filme resgata a trajetória do skate na cidade, desde os anos 1980 até os grandes eventos no Ginásio Tiradentes, com depoimentos de nomes importantes da área.

18h40 – África Não é para Amadores, também de Maurício Nava, registra uma experiência na Etiópia, onde skatistas brasileiros realizam trabalho social com crianças locais.

19h30 – Inauguração do painel do grafiteiro Jef, criado especialmente para o Cine Tech VR, homenageando o pássaro Arigó, símbolo cultural de Volta Redonda.

20h30 – Exibição do filme As Flores de Maria, dirigido por Edgar Ziler Freitas, um drama sobre relacionamentos e escolhas inesperadas.

Serviço:

Mostra Cine Tech VR

(Apoio: MinC e SECEC RJ / Lei Paulo Gustavo)

Evento gratuito e aberto ao público

Segunda-feira (7) (até 9 de abril)

Clube Foto Filatélico de Volta Redonda

A partir das 18h