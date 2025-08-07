quinta-feira, 7 agosto 2025
Volta Redonda celebra Dia do Protetor de Animais com entrega de carteirinhas

Evento será na terça-feira (12) e reunirá protetores independentes e defensores da causa animal

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda, realiza na próxima terça-feira (12), às 18h30, uma cerimônia em comemoração ao Dia do Protetor de Animais. O evento será no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), no bairro Aterrado, e contará com a entrega oficial das carteirinhas aos protetores independentes cadastrados, além de palestra e momento de integração.

Durante o encontro, será realizada a entrega oficial das carteirinhas aos protetores independentes cadastrados por meio de chamamento público da SMPDA. A ação reconhece e valoriza o trabalho dos cidadãos que atuam na linha de frente do cuidado e resgate de animais em situação de vulnerabilidade.

A programação contará também com uma palestra sobre o papel fundamental de protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais) na construção de políticas públicas para o bem-estar animal, além de um momento de integração.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, reforça a importância da união entre a sociedade civil e o Poder Público. “Esse é um momento de reconhecimento, mas também de fortalecimento da parceria entre a secretaria e quem já atua na causa com tanto esforço e dedicação. Protetores e ONGs são braços essenciais para que as políticas públicas de proteção animal aconteçam de verdade. Juntos, conseguimos transformar a realidade dos animais em Volta Redonda.”

A SMPDA convida todos os protetores cadastrados e interessados na causa animal para participarem do evento e contribuírem na construção coletiva de uma cidade mais consciente e justa para os animais.

