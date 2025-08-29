sexta-feira, 29 agosto 2025
Volta Redonda celebra Mês da Juventude com 1º Festival de Capoeira

Evento no Memorial Zumbi, promovendo cultura, esporte e solidariedade

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – O 1º Festival de Capoeira da Juventude encerrou, na noite desta quinta-feira (28), as comemorações do Mês da Juventude 2025 em Volta Redonda. Realizado no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, o evento reuniu centenas de pessoas e contou com atividades que uniram cultura, esporte, formação e ações sociais, incluindo arrecadação de alimentos para doação.

O festival reuniu, na noite dessa quinta-feira (28), mais de 12 grupos da região no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, em uma grande celebração cultural. Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, a capoeira foi celebrada em um ambiente que une cultura popular, integração social e valorização da juventude. Centenas de pessoas participaram do evento, entre praticantes da capoeira, familiares, moradores e visitantes.

Antes do Festival de Capoeira, a juventude de Volta Redonda curtiu durante o Mês da Juventude shows de Stand Up Comedy, participou da Corrida da Juventude, de palestras, oficinas, campanha de doação de sangue e o projeto Conexão Consciente, sobre o uso equilibrado de telas e redes sociais. Ainda teve show com o DJ Papatinho, a Fantástica Fábrica de Freestyle e o rapper Th6.

O secretário municipal da Juventude, Munir Franscisco Filho, afirmou que a equipe da Sejuv trabalhou muito para proporcionar uma programação variada para os jovens durante o mês de agosto e ressaltou que valeu muito a pena.

“Fechamos a programação com chave de ouro. Foi uma alegria enorme poder participar e apoiar o festival de capoeira, que é muito mais do que uma expressão cultural: é um símbolo de resistência, identidade e inclusão. A capoeira representa nossas raízes brasileiras, une gerações e fortalece a comunidade. Como Secretaria da Juventude, acreditamos que eventos como este incentivam a arte, a valorização da nossa história e oferecem aos jovens oportunidades de aprendizado, integração e cidadania. Parabéns a todos os mestres, grupos e participantes que mantêm viva essa tradição tão importante para o nosso país”, disse.

