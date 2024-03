“Volta Redonda: cidade da gente”: prefeitura lança livro sobre história do município

Volta Redonda – A prefeitura lançou nesta terça-feira (26), em parceria com a Didáticos Editora, o livro “Volta Redonda: cidade da gente”, para alunos do Ensino Fundamental na rede pública.

A cerimônia aconteceu no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), localizado ao lado do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

A mesa de abertura do evento contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto; do vice-prefeito Sebastião Faria; do secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré; e o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, dentre outros profissionais da Educação. Durante a cerimônia, a subsecretária pedagógica da SME, a professora Virginia Helena, recebeu uma placa de agradecimento pelo trabalho à frente da secretaria de Educação.

De acordo com a editora, o livro traz uma abordagem cuidadosa sobre a história e o contexto da cidade de Volta Redonda, buscando registrar e compartilhar memórias significativas da cidade, oferecendo aos leitores uma oportunidade única de conhecerem mais sobre sua própria comunidade.

Além da história da cidade, a obra conta com entrevistas e foi escrita por sete autores: Bianca Cézar Almeida Barreto, Caroline Campbell da Costa Zancanelli, Klaynne Cibelina dos Santos da Silva de Assis, Roberta Silva Moreira, Rute Prudente de Souza, Vívian Oliveira da Silva e Wemerson Faria.

Os autores do livro receberam um troféu (reprodução da capa do livro) das mãos do diretor comercial da editora e, ao final da entrega, foi exibida no telão uma foto da ex-secretária de Educação de Volta Redonda, Therezinha Gonçalves, a Tetê, que foi quem iniciou o projeto junto à empresa para a produção do livro.

Também participaram do lançamento todos os diretores de anos iniciais, membro da equipe técnica e professor representante, além de diretor e membro da equipe técnica dos outros segmentos.

Escolas receberão 10 mil exemplares

No total, a Secretaria de Educação adquiriu dez mil exemplares que já começaram a ser entregues às escolas, beneficiando estudantes do 3º, 4º e 5º anos do Fundamental. Para o secretário de Educação, Sérgio Sodré, o livro “Volta Redonda: cidade da gente” é uma obra dedicada aos estudos regionais, com uma linguagem acessível e adequada para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com a proposta de ser uma ferramenta educativa que desperte o interesse dos alunos pela história e cultura locais.

“Ao destacar a importância do conhecimento e do afeto pela própria cidade, o livro ajuda a fortalecer o vínculo emocional dos leitores com o lugar onde eles vivem. Quando as crianças compreendem e valorizam a história local, elas desenvolvem um senso de identidade e pertencimento, o que pode contribuir significativamente para a construção de uma comunidade mais unida e consciente”, afirmou Sodré.