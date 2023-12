Volta Redonda conclui reforma do Teatro da Fevre

Volta Redonda – A Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) concluiu a reforma do Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., localizado no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. O espaço passou por uma grande revitalização e adequação para receber grandes espetáculos e fomentar a cultura na cidade e região.

“Além das intervenções necessárias, como correções e reforços estruturais, o teatro ganhou melhorias na parte acústica, o espaço está mais confortável e agora está bem preparado para sediar grandes espetáculos a nível nacional. E ficará como legado para a população de Volta Redonda”, disse o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

“No último fim de semana recebemos o grande espetáculo de dança ‘O maravilhoso mundo do cinema’, que já mostrou o potencial desse espaço, que vai permitir ampliarmos ainda mais o acesso gratuito à cultura. O teatro é fundamental para fomentarmos a atividade cultural em Volta Redonda e na região”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O teatro ganhou novo piso em todo o entorno e a laje foi impermeabilizada; em seu interior foram realizadas melhorias na estrutura da parte cênica do palco e instalação de revestimento acústico e de cortinas da frente do palco e das entradas do auditório. Também foram feitos reforço na ponte de luz e melhoria na sala de controle de luz, além de pintura geral. A obra contemplou ainda melhorias no sistema de sonorização e em algumas áreas da parte elétrica; no peitoril das muretas; e lixamento do palco, entre outras intervenções.

Espaço conta com 766 lugares e palco de 260 m²

O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. tem duas entradas – uma por dentro do Colégio Getúlio Vargas e outra pela Rua 154, no Laranjal – favorecendo tanto ao público escolar como a comunidade fora da escola, tendo ainda acessibilidade para as pessoas com deficiência (PCD).

O espaço tem 1,7 mil m² de área construída, em três pavimentos – subsolo e térreo com mezanino, além de uma recepção com espaço suficiente para uma galeria de artes –, mais um espaço público para os artistas da cidade.

A parte interna contempla a sala multiuso, que pode abrigar cursos, ensaios, palestras, seminários ou ainda projeções para filmes ou documentários. O mezanino na parte superior do auditório tem capacidade de 166 lugares com visão privilegiada para o palco de 260 m². O teatro conta ainda com dois camarins – feminino e masculino.