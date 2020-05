Volta Redonda continua com entrega de máscaras nos centros comerciais

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 20:53 horas

Volta Redonda– A entrega de máscaras gratuitas continua sendo distribuída à população de Volta Redonda nos centros comerciais. Outras 30 mil unidades, que foram doadas pela CSN, começaram a ser entregues na tarde desta segunda-feira, dia 18. Nesta terça-feira, dia 19, as equipes estarão na Vila Santa Cecília.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde percorreram os principais pontos de circulação da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, como entradas de agências bancárias e estabelecimentos comerciais. Cerca de mil máscaras foram entregues nesse primeiro dia. Na primeira etapa a empresa doou 45 mil unidades que foram distribuídas em diversos bairros de Volta Redonda.

O item, que se tornou obrigatório como parte das ações de prevenção à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, é feito de tecido 100% algodão, em cor branca e é reutilizável, desde que higienizado corretamente. As máscaras podem ser lavadas em solução com água e sabão. Cada embalagem, que é entregue lacrada, vem com uma peça.

O prefeito Samuca Silva destacou que a orientação é as pessoas fiquem em casa e só saiam em caso de extrema importância.

– O uso do equipamento é obrigatório na cidade. Essa é uma das ferramentas que temos para evitar a contaminação, como higienizar as mãos, evitar aglomeração. Além disso, temos metas a cumprir para continuar mantendo o comércio aberto no município – explicou o prefeito.

De acordo como secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, a ação faz parte das estratégias da administração municipal para evitar a transmissão do vírus.

– Felizmente a maioria das pessoas já está usando esse material tão importante. Precisamos agora conscientizar o restante que ainda sai de casa sem a máscara. Por isso, além de entregar o equipamento de proteção, estamos explicando para as pessoas a importância do seu uso e também a forma correta de higienizar – disse o secretário.