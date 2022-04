Volta Redonda dá continuidade em reformas de escolas

Matéria publicada em 21 de abril de 2022, 13:49 horas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), vem avançando nas obras de melhorias nas unidades escolares da rede pública. Nesta semana, foi iniciada a reforma do colégio José Botelho de Athayde, no bairro Vila Americana. Sob responsabilidade da Fevre, a unidade terá quase R$ 2 milhões em investimentos. Além disso, duas obras em unidades da SME estão em andamento, duas já foram licitadas e devem começar no próximo mês de maio, e outras duas estão em fase de licitação. No total, são mais de R$ 5 milhões em investimentos.

“A educação de Volta Redonda está passando por uma reconstrução. Além da convocação e seleção de profissionais, capacitações, investimentos em tecnologia para alunos e professores, a secretaria está empenhada na reestruturação das escolas. Algumas unidades precisavam de uma reforma geral e ampliação, e estamos trabalhando para tornar o ambiente escolar com melhores condições para alunos, professores e funcionários”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê.

A secretaria de Educação já concluiu a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve, no bairro Volta Grande, que vai gerar crescimento de mais de 40% no número de vagas ofertadas pela unidade.

De acordo com levantamento feito pela Assessoria de Obras da SME, a revitalização do CMEI Recanto Infantil, localizado no bairro Retiro está com mais de 60% da obra concluídos. O projeto contempla reforma de uma área de 2.604,20 metros quadrados, somando aproximadamente R$ 300 mil em investimentos.

“No momento, o telhado da unidade está passando por reparos e depois será feita a conclusão dos serviços de pintura. A previsão é que a obra seja concluída no mês de maio”, afirmou a engenheira civil Gabriela Amaral, que faz parte da equipe de Fiscalização de Contrato da SME.

No bairro Belmonte, o CMEI Cora Coralina está passando por reforma e ampliação, incluindo reparo no telhado, melhorias na cozinha, acréscimo no refeitório, readequação e construção de espaços, instalação de novo portão e de corrimão, reforma nas salas de aula, troca de todas as portas. Na área externa, melhoria no sistema de escoamento de águas pluviais e pintura de telhas, aumento do espaço externo e cuidados com a grama.

“Até o momento, todo o telhado de um dos prédios foi trocado e as salas de aula do mesmo espaço estão sendo finalizadas com nova pintura e melhorias”, explicou Gabriela, acrescentando que estão sendo investidos mais de R$ 600 mil na obra que deve ser concluída até o início do segundo semestre.

Início em maio

Para o próximo mês de maio, a secretaria de Educação prevê o início das reformas das escolas municipais Jayme de Souza Martins, no Santo Agostinho, e Octacília da Silva Stockler Mendonça, no bairro Vila Brasília. Serão cerca de R$ 1,5 milhão em investimentos.

Mais obras

Além as obras em andamento e as com previsão para começar e no mês que vem, outras duas unidades também serão reformadas em breve: a Escola Municipal Professora Maria Carraro, no bairro Mariana Torres, e a Creche Municipal Nosso Espaço, no Volta Grande III. Todas duas estão em fase de processo licitatório.

Na escola Maria Carraro, será feita ampliação e reforma para melhor aproveitamento dos espaços, incluindo serviços na cobertura, no piso, nos revestimentos, elétrica, hidráulica, equipamentos (bancadas, armários) e pintura geral.

Na creche Nosso Espaço, a reforma vai envolver a parte estrutural, com melhorias em salas de aula, telhado, troca de pisos, de revestimentos, e de portas, além de pintura em toda a unidade.