Volta Redonda define esquema de segurança da 30ª Trilha da Meia-Noite

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 12:05 horas

Edição especial do evento será na Praça Brasil e conta com apoio da prefeitura

Volta Redonda – A secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Cultura (SMC), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o Projeto Segurança Presente reuniram-se nesta semana com os organizadores da 30ª Trilha da Meia-Noite. O objetivo foi acertar o esquema de segurança desta edição especial do tradicional evento de Volta Redonda, que será entre os dias 16 e 18, e terá concentração na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. A reunião foi na sede da Semop, na Ilha São João.

O evento terá competições de bicicletas, motocicletas e jeeps, com previsão de 500 participantes, e a Praça Brasil sediará ainda shows musicais, gastronomia e bebidas artesanais. A Guarda Municipal fará o acompanhamento com batedores da Trilha de Bike, com saída no sábado (17), às 16h, até a Fazenda Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz.

A partir da meia-noite de sexta-feira, as ruas laterais à Praça Brasil serão interditadas. No sábado, a rotatória também ficará parcialmente fechada. Todas as vias serão liberadas no domingo, a partir das 23h30.

Durante a reunião foi criado um grupo de Whatsapp entre os organizadores e o Poder Público diretamente envolvido com o evento, para que possíveis problemas que surgirem possam ser relatados e solucionados rapidamente.

“Os agentes da força de segurança que atuam em Volta Redonda darão atenção especial a este evento, que deve atrair cerca de mil pessoas por dia à Praça Brasil. Vamos monitorar todos os dias do evento e estamos preparados para manter a ordem e trabalhar para a segurança dos presentes”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Ainda de acordo com o secretário, as reuniões que antecedem os grandes eventos, com todos os atores envolvidos, são fundamentais para o sucesso dos mesmos: “planejamos os detalhes, sempre minimizamos os riscos e garantindo a segurança do público presente”, assegurou.

Participaram da reunião o chefe de gabinete da SMC, Frederico Paschoeto; o coordenador do Segurança Presente, capitão Silvério; o subcomandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula; além dos organizadores do evento: Levi Gama, Arlene Gama e Ademir Abrantes.