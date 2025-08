Volta Redonda divulga datas para programa de turismo em agosto

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda realiza, ao longo do mês de agosto, mais uma edição do projeto “Turistando em VR”, iniciativa gratuita que promove passeios guiados pelos principais pontos turísticos, históricos e culturais do município. A atividade tem como objetivo valorizar o patrimônio local, estimular o turismo e proporcionar aos moradores e visitantes uma nova perspectiva sobre a cidade.

Com saídas programadas para os dias 9, 15, 16, 17 e 30 de agosto, o ‘City Tour’ conta com acompanhamento de guias credenciadas pelo Ministério do Turismo, que conduzem os participantes por roteiros especialmente preparados para apresentar a história, a arquitetura e a cultura de Volta Redonda. Um dos destaques da programação é a edição especial do dia 15, que incluirá visita à Fazenda Três Poços, um dos patrimônios históricos mais importantes da cidade.

A atividade é totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas, sendo necessária inscrição prévia através da plataforma Even3, no link www.even3.com.br/turistando-em-vr. Os passeios têm duração aproximada de duas horas, com saídas às 9h e às 14h, e o ponto de embarque é na Praça Brasil, próxima ao Clube Umuarama. Menores de idade devem estar acompanhados por responsáveis, munidos de documento de identificação.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Informações Turísticas (CIT) pelo WhatsApp (24) 3511-3380. O projeto “Turistando em VR” é uma excelente oportunidade para conhecer melhor a história da cidade, valorizar suas raízes culturais e fortalecer o sentimento de pertencimento entre a população.