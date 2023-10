Volta Redonda dobra cobertura do exame de preventivo em mulheres de 25 a 64 anos

Volta Redonda – O programa PREVINIR, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, contribuiu para que dobrasse no município a cobertura do exame de preventivo (Papanicolau) em mulheres de 25 a 64 anos. A cidade atingiu neste ano 18% de adesão ao exame, um aumento de 100% em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado. Os indicadores são do SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica), do Ministério da Saúde.

A coordenadora do PREVENIR, a oncologista Luciana Francisco Netto, explica que o projeto orienta o rastreio organizado de mulheres em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), conscientizando sobre os cuidados com a saúde da mulher.

“O PREVENIR foi criado justamente para aumentar a adesão ao exame. O preventivo é um procedimento simples e indolor, e através dele é possível identificar lesões precursoras, que podem se tornar uma doença muito grave se não tratadas, que é o câncer do colo do útero. Os indicadores do município estavam baixos em relação à coleta do exame e, por meio do programa, conseguimos aumentar a adesão e despertar nas mulheres a conscientização do autocuidado”, disse

Luciana ressalta ainda que as ações do PREVENIR também estão atreladas à campanha municipal “Primavera Rosa”, iniciada em 23 de setembro e que segue até o dia 22 de dezembro, com o objetivo de intensificar a oferta do exame preventivo e o encaminhamento para a mamografia – indicada para mulheres a partir de 40 anos.

“Estamos tendo encontros mensais com as coordenadoras das unidades básicas, avaliando a quantidade de preventivos realizados para melhorarmos cada vez mais a oferta do exame. Vale lembrar também que toda mulher na faixa etária que já tenha iniciado a vida sexual, mesmo que não seja mais sexualmente ativa, tem que fazer o preventivo”, finalizou a oncologista.

O PREVENIR já realizou o cadastro de todas as famílias da área de abrangência da UBSF do bairro Vila Mury – cerca de 6 mil. O serviço ocorreu em parceria com o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). O objetivo principal é diagnosticar as doenças de forma precoce e reduzir óbitos.

Foto de arquivo- Secom/PMVR.