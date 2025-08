Volta Redonda e Barra Mansa trocam experiências sobre segurança alimentar

Volta Redonda – Com foco em estratégias de inclusão social e fortalecimento da economia local, a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) de Volta Redonda promoveu, nesta semana, um intercâmbio com as cidades de Maricá e Barra Mansa. O objetivo foi conhecer boas práticas e reforçar o compromisso regional com o desenvolvimento social e a economia solidária.

A visita à Região Metropolitana do Rio de Janeiro teve como destaque a Moeda Social Mumbuca, reconhecida nacionalmente como política pública de combate à desigualdade. Cerca de 90 mil moradores de Maricá recebem, mensalmente, um crédito de R$ 200 que só pode ser utilizado no comércio local — promovendo inclusão financeira, geração de renda e fortalecimento da economia municipal.

A comitiva de Volta Redonda foi liderada pelo secretário municipal de Segurança Alimentar, Fábio Buchecha, acompanhado da subsecretária Wherica Teodoro e da assessora técnica Gisele Almeida. Eles foram recebidos por representantes da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social de Maricá e do Banco Mumbuca.

Durante o encontro, foram apresentados os pilares do programa, como a gestão tecnológica, o envolvimento comunitário e os impactos sociais. A equipe de Volta Redonda também conheceu ações voltadas à autonomia dos beneficiários, apoio à agricultura familiar e incentivo ao comércio local.

“A experiência de Maricá mostra como é possível construir políticas públicas eficazes, que impactam diretamente a vida das pessoas. Voltamos com ideias inspiradoras, que podem ser adaptadas à realidade de Volta Redonda”, afirmou o secretário Fábio Buchecha.

Banco de Alimentos de Volta Redonda recebe comitiva de Barra Mansa

Na última terça-feira (29), o Banco Municipal de Alimentos de Volta Redonda foi palco de mais uma troca de experiências. A unidade recebeu a visita da secretária de Assistência Social de Barra Mansa, Joseane Ricarte, e do secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana. Eles foram acompanhados pelo secretário Fábio Buchecha e pelo deputado estadual Munir Neto, defensor das políticas públicas de segurança alimentar na região.

O encontro teve como objetivo promover o intercâmbio entre os municípios vizinhos, com foco no combate ao desperdício de alimentos, na promoção da sustentabilidade e na ampliação do acesso a uma alimentação de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante a visita, os gestores acompanharam o funcionamento do Banco de Alimentos, que atua na captação, triagem e redistribuição de alimentos. Também foram apresentadas campanhas educativas, parcerias com agricultores e ações sociais desenvolvidas na cidade.

“A união entre municípios e o apoio de lideranças como o deputado Munir são fundamentais para ampliar o alcance das políticas públicas e construir um território mais justo e sustentável para todos”, concluiu Buchecha.