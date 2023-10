Volta Redonda é destaque em campanha nacional sobre Alzheimer

Volta Redonda – Os resultados do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), não param de chegar. Dessa vez, o trabalho do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos, foi reconhecido pela página @alzheimerebook nas redes sociais, que possui alcance para mais de 10 mil seguidores que buscam informações sobre o Alzheimer.

A página, de autoria do jornalista Lino Pinnon, tem como embaixador brasileiro o ex-jogador de futebol Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Muitas outras personalidades e autoridades científicas se juntam à causa, buscando fomentar informações e o maior contexto possível sobre a Doença de Alzheimer e seus impactos.

Lino conheceu pessoalmente os trabalhos e metodologias realizadas pelo Centro de Alzheimer da Smac e fez o convite para que a equipe realizasse o fechamento da campanha 2023. A escolha da equipe do Centro de Alzheimer foi por um vídeo, em virtude da possibilidade de os internautas visualizarem uma equipe multidisciplinar de atendimento aos idosos.

“O Centro Dia Synval Santos, da Prefeitura de Volta Redonda, é um testemunho do que é possível fazer quando há comprometimento e amor envolvidos. O modelo deve ser uma inspiração, mostrando que com dedicação, empatia e profissionalismo, podemos transformar a vida de muitas pessoas. Espero que este exemplo ecoe pelo país e que mais iniciativas como essa surjam. Que todos possam ter acesso a centros de cuidado e apoio como esse, independentemente de onde morem. E que a sociedade como um todo se mobilize para dar suporte e visibilidade a essa causa tão nobre”, ressaltou o jornalista.

De acordo com a coordenadora do Centro de Alzheimer, a psicóloga Daniele Freire, após a postagem, o vídeo tem sido replicado por vários apreciadores da página.

“Além de estar sendo compartilhado por várias pessoas, internautas marcaram personalidades como o presidente Lula, a primeira-dama Janja, Eduardo Paes (prefeito do Rio), Axel Grael (prefeito de Niterói) e outros. Nesse contexto macro de repercussão, a Prefeitura de Volta Redonda se apresenta como referência e com pioneirismo no atendimento público e de assistência social, na proposição de que todo o país invista na modalidade dia para promover a qualidade de vida de seus idosos e no suporte à família”, disse a secretária.

Os vários benefícios e impactos de centros-dia são pilares da Assistência Social. Eles oferecem um espaço de socialização, estímulo cognitivo e emocional, bem como apoio aos cuidadores que frequentemente enfrentam desafios significativos ao cuidar de entes queridos com Alzheimer. Esse apoio multidimensional é vital para garantir que os pacientes vivam com dignidade e que suas famílias possam gerenciar melhor os desafios associados à doença.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, agradeceu pelo trabalho que vem sendo realizado pela equipe na reconstrução do Social em Volta Redonda.

“Estamos reconstruindo a nossa cidade e, para isso, tenho contado com uma equipe eficiente, que não mede esforços para avançar nos serviços oferecidos a nossa população. Estamos lutando diariamente para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Prova disso é o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Centro de Alzheimer, que beneficia muita gente que precisa. Cuidar de nossos idosos e garantir que eles tenham qualidade de vida não é apenas um dever, mas uma questão de humanidade e empatia”, disse a secretária.

A unidade

O Centro-Dia fica em um prédio de dois andares, com salas amplas, com pista de caminhada, onde são oferecidas oficinas coletivas nas áreas de fisioterapia e educação física, psicologia, serviço social, música e de terapia ocupacional. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Os idosos são atendidos duas vezes por semana. Em média, o espaço consegue disponibilizar 80 atendimentos semanais.