Volta Redonda é destaque na VI Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - Diário do Vale

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda foi um dos destaques da VI Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que aconteceu entre 23 e 25 de outubro na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). As políticas públicas de segurança alimentar e nutricional implantadas no município – o Banco de Alimentos e o Restaurante Popular – tiveram visibilidade no evento, que teve por tema “Fortalecer o Sisan (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) para a garantia da comida de verdade e um País sem fome”.

Organizada pela Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), a conferência envolveu a gestão pública, a sociedade civil organizada e as instituições de defesa de direitos. Na ocasião, foi realizado o lançamento do I Primeiro Plano Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável 2023-2027. Os participantes aprovaram, ainda, a Carta Política do Estado do Rio, com propostas para a Conferência Nacional que acontecerá em dezembro.

O objetivo das conferências estaduais e nacional é avaliar e planejar políticas públicas para os próximos quatro anos, que promovam a segurança alimentar e nutricional e contribuam para reduzir as carências da população com rendas familiares menores. O combate à inflação e a redução dos juros influem diretamente na redução dos preços e aquisição de alimentos saudáveis.

Diálogo com a sociedade

A assessora técnica da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), Josinete Pinto, comentou o alcance do evento para a definição das políticas públicas a fim de combater a fome e garantir comida de verdade e de qualidade para as pessoas. Ela lembrou que cerca de 14 milhões de pessoas vivem a insegurança alimentar e nutricional no estado do Rio, segundo estimativas apontadas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea).

“A conferência nacional a ser realizada em dezembro contará com a presença da sociedade civil através do Comsea e da Gestão Pública. O município de Volta Redonda tem como desafios fortalecer a Câmara Integrada de Segurança Alimentar (Caisan), órgão ligado ao gabinete do Prefeito, e o Comsea como instância de diálogo permanente da sociedade civil organizada com a gestão pública. Dessa forma, podemos fortalecer as políticas, programas e projetos de segurança alimentar e nutricional de Volta Redonda”, afirmou.