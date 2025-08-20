Volta Redonda entrega tablets e crachás a 141 Agentes Comunitários de Saúde

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda entregou, na tarde desta quarta-feira (20), tablets e crachás de identificação para os 141 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Programa de Saúde da Família (PSF), disponível em 38 das 46 unidades da Atenção Primária à Saúde no município. O equipamento vai facilitar o trabalho desses profissionais, que são o elo entre a população e os serviços de Saúde.

O diretor de Divisão de Atenção Básica, Hálison Vitorino, afirmou que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) desempenha um papel importante na promoção, prevenção e acompanhamento da saúde na comunidade. Suas principais funções incluem visitas domiciliares, educação em saúde, identificação de riscos.

“O tablet vai facilitar o trabalho dos ACS na Atenção Básica ao permitir registro em tempo real das visitas, acesso rápido às informações dos usuários, organização da área de atuação, envio imediato de dados, uso de materiais educativos digitais e maior integração com a equipe de Saúde, tornando o cuidado mais ágil, preciso e próximo da comunidade”, disse, ressaltando que o trabalho dos ACS é muito importante para a Saúde da Família.

“Já o crachá de identificação com foto é fundamental, pois transmite segurança à população, facilita o reconhecimento nas visitas domiciliares e fortalece a confiança entre a comunidade e a equipe de Saúde. É um símbolo de valorização desse profissional, que está diariamente próximo das famílias na comunidade”, reforçou Hálison Vitorino.

Aline Lessa, que atua há dez anos na unidade do bairro Padre Josimo, e Fernanda Lima, que é Agente Comunitária de Saúde há 15 anos no Siderlândia, chegaram juntas ao evento e concordam que o tablet facilita muito o trabalho.

“A tecnologia vem somar ao trabalho que já fazemos, garantindo mais agilidade no atendimento e acesso aos dados. Tudo fica mais fácil”, disse Aline. “Para nós duas, que somos da época das pastas, o tablet é um instrumento de trabalho muito moderno”, comentou Fernanda.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, afirmou que a entrega dos tablets e dos crachás é mais um passo em direção ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, que é porta de entrada para o SUS (Sistema Único de Saúde). “São os Agentes Comunitários de Saúde que estão no dia a dia dentro da casa das pessoas. Mais que um equipamento tecnológico, os tablets significam mais qualidade no atendimento.”

“Vamos investir muito na Atenção Primária para garantir a prevenção e a promoção à saúde. E vamos trabalhar para transformar as UBSs do município em Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs); hoje são 46 unidades da Atenção Primária, sendo 38 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e oito Unidades Básicas de Família (UBFs)”, afirmou Márcia Cury, noticiando que a prefeitura vai preparar um novo concurso público para ampliar o número de ACS no município.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que a visão da secretária de investir na Atenção Primária tem todo seu apoio.

“Fazer cada vez mais para que a Saúde de Volta Redonda mereça esse lugar de destaque no país é um compromisso. E o avanço na área da Saúde depende muito dos investimentos na Atenção Primária e nos profissionais que nela atuam, por terem ligação direta com a comunidade”, falou Neto.

O deputado estadual Munir Neto foi representado pelo assessor Rodolfo Levenhagen, que parabenizou a todos os ACS pela dedicação trabalho. “Nós do gabinete do deputado Munir recebemos muitos elogios aos serviços de saúde do município”, comentou Levenhagen, lembrando o apoio do deputado, que fez emendas parlamentares disponibilizando recursos para investimentos na área de Saúde em Volta Redonda.

Também estavam na cerimônia Etienne Barbosa, do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, que conduziu o juramento da profissão feito pelos ACS durante o evento; e Célio Murilo de Oliveira, do Conselho Municipal de Saúde.