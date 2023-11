Volta Redonda: Equipes começam a concretar primeira laje do futuro Hospital Veterinário

Volta Redonda – As equipes que trabalham na construção do Hospital Veterinário de Volta Redonda iniciaram a etapa de concretagem da laje do primeiro pavimento da unidade, que funcionará no bairro Rústico com atendimento médico-veterinário gratuito para cães e gatos, atendendo toda a região do Médio Paraíba.

De acordo com a empresa encarregada pela obra, as paredes do pavimento que fica na parte mais baixa do terreno já foram erguidas e estão recebendo a concretagem da laje que funcionará como piso para o segundo andar.

Em paralelo, na parte mais alta do terreno, a previsão é que na próxima semana já seja iniciado o assentamento de alvenaria, para que a estrutura possa receber a laje que funcionará como piso do terceiro andar. E a colocação da tubulação deste último pavimento, assim como a instalação elétrica, estão previstas para começarem no próximo mês.

Mais de R$ 3,6 milhões em investimentos

Com investimentos de mais de R$ 3,6 milhões, o hospital público está sendo construindo na Rua 401, esquina com a Rua 6, no bairro Rústico, ocupando um terreno de 3,5 mil metros quadrados. O projeto da obra foi definido pela Prefeitura de Volta Redonda por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). A prefeitura doou o terreno, enquanto o Estado foi responsável pelo processo de licitação para escolher a empresa que está executando a obra, além da fiscalização e manutenção da unidade.

Depois de pronta, a unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização; e canil.

“A obra está em um ritmo bom e agradeço a todos que contribuíram para que ela saísse do papel: ao Governo do Estado, que está investindo na saúde pública de Volta Redonda, e ao vereador Renan Cury, que tem nos ajudado no acompanhamento da obra e na luta pela causa animal. Em breve, Volta Redonda e todo o Médio Paraíba vão poder contar com mais esse serviço gratuito”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Enquanto o Hospital Veterinário segue em construção, Volta Redonda investe na causa animal. A cidade criou o programa “Cidadania Animal”, que viabiliza gratuitamente a castração de cães e gatos, priorizando protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais) no atendimento e levando os animais para serem castrados através da Ambulância Animal. O município ainda investiu em um castramóvel, que atende de forma itinerante os bairros.