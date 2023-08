Volta Redonda: Escola Municipal de Skate está com inscrições abertas

Volta Redonda – A primeira Escola Municipal de Skate da região Sul Fluminense está com vagas abertas para alunos a partir de cinco anos de idade. As aulas do projeto da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), acontecem nas pistas de skate dos bairros Vila Mury, na segunda-feira, das 14h às 17h; Água Limpa, na terça-feira, das 14h às 16h; e Volta Grande, na quinta-feira, 10h30 e 11h30 e das 14h às 17h. As inscrições devem ser feitas nos locais das atividades e a meta é atingir 80 alunos.

As aulas têm duração de uma hora, com no máximo seis alunos por turma, e são ministradas por um professor com grande experiência, que ensina técnicas de como praticar o esporte com segurança, trazendo diversão para os alunos. O skate e todo o equipamento de proteção são cedidos pela FBG para todas as idades e níveis.

O diretor-presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo, ressaltou que o objetivo da escolinha é fomentar e aumentar o acesso à prática do esporte em Volta Redonda.

“A criação desse projeto é uma forma de incentivar o lazer e a cultura utilizando os valores dessa mobilidade. Além disso, queremos incentivar as crianças, adolescentes e adultos a praticarem esportes, aprendendo assim, a disciplina, o foco, qualidade de vida, socialização e entretenimento”, disse Vitor Hugo.

Horários das aulas

Vila Mury

Dia: segunda-feira

Horários: 14h,15h,16h e 17h

Água Limpa

Dia: terça-feira

Horários: 14h,15h e 16h

Volta Grande

Dia: quinta-feira

Horários: 10h30, 11h30, 14h, 15h,16h e 17h