Volta Redonda ganha mais uma área de lazer totalmente reformada

Volta Redonda – Os moradores do Belmonte, em Volta Redonda, receberam a Praça Nascimento da Silva Lobo totalmente revitalizada na noite dessa sexta-feira (27). O local passou por limpeza, pintura geral, reparos nos meios-fios e caiação. Além disso, o parquinho infantil foi reformado, bancos e mesas restaurados, o piso ganhou pintura artística e a comunidade agora conta com aparelhos de ginástica. O tratamento paisagístico incluiu construção de novos canteiros, plantação de árvores e revitalização das plantas já existentes no local.

A entrega dessa área de lazer é parte de uma série de reinaugurações de praças feita pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). “A meta é reformar as 380 praças do município até o final do ano que vem. Estamos trabalhando incansavelmente para que isso aconteça. E na próxima semana estaremos aqui novamente. Vamos entregar a área de lazer da Vila da Cidadania na quarta-feira, 1º”, avisou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, agradecendo à sua equipe e também aos moradores de toda cidade, que sempre recebem com carinho os funcionários da secretaria.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que são mais de 300 obras em andamento em toda cidade. “Não só o bairro Belmonte, mas toda população de Volta Redonda está sendo beneficiada com as reformas em áreas de esporte e lazer, unidades de saúde, escolas, além do asfaltamento das vias e outros investimentos na reconstrução de Volta Redonda”, falou Neto.

Os vereadores Luciano Mineirinho e Edson Quinto também participaram da entrega da praça. “Sabemos que a Câmara Municipal tem sido parceira da prefeitura e ajudado a reconstruir o município e, com isso, quem ganha é a população”, lembrou Edson Quinto, que já esteve em diversas entregas de áreas de lazer reformadas. “Parabéns ao prefeito Neto, a Poliana e sua equipe que têm feito um trabalho de primeira qualidade, deixando o espaço para convivência de toda família bonito e seguro, pronto para o uso da comunidade”, falou Mineirinho.

Os filhos do homenageado, Marcilon, Marco, Márcia e Carla, agradeceram a lembrança do nome do pai, que estará eternizado na praça. “Nascimento da Silva Lobo é sinônimo de solidariedade. Meu pai atendia os moradores no que precisassem, fosse para levar ao hospital em caso de doença ou doando cestas básicas para que não faltasse o alimento na mesa de ninguém”, contou Márcia.

O presidente da associação de moradores do Belmonte, Amaruri Lee, comemorou junto com a população a reforma da área de lazer e agradeceu por outra praça do bairro já ter data para ser entregue. “Vamos esperar ansiosos pelo retorno de vocês na próxima semana”, disse.