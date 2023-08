Volta Redonda: II Feira de Estágio do UGB-FERP reúne grandes empresas da região

Volta Redonda – O Centro universitário Geraldo Di Base (UGB-FERP) promoveu na noite desta quinta-feira (17), a II Feira de Estágio, no campus Volta Redonda. O evento, que faz parte do Congresso de Estudantes (CONE) da instituição, reuniu 19 empresas da região, de variados segmentos, além de um grande púbico.

A Feira de Estágio é uma grande oportunidade de os acadêmicos conhecerem de perto os programas de estágio oferecidos pelas empresas, além de suas políticas de contratação. Especialistas de várias áreas também estiveram no local para tirar dúvidas e auxiliar os alunos.

Em Volta Redonda participaram CSN, CBSI, Santander, ArcellorMital, Pleno Consultoria e Serviços, Ambev, Diário do Vale, TV Rio Sul, CIEE, Galpão Casa e Decoração, Natália Duarte Consultoria e Serviços, SINE, Unimed, Beleza Natural, Defesa Civil, Gráfica Drumond, Gráfica Bandeirantes, VR System e Zamix.

Pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcantara falou sobre o sucesso do evento e agradeceu a parceria com as empresas. “Foi um grande sucesso a nossa II Feira de Estágios, pois pudemos estreitar a parceria com as empresas para uma rotina para uma adequação metodológica que envolva a participação delas. Queremos também agradecer a todas as empresas que prestigiaram o nosso evento, pois sem elas não teríamos alcançado o nosso objetivo”, frisou Elisa.

Silvia Kanashiro, gestora do Núcleo de Comunicação e Marketing, falou do desfio de organizar um evento desse porte e também elogiou a receptividades das empresas. “Reunir grandes empresas, de diferentes segmentos, não é uma tarefa fácil. Mas o UGB-FERP é uma instituição grande e todos acreditaram no nosso projeto. Foi um trabalho em equipe, que atingiu o resultado esperado, e estamos muito felizes”, salientou.

O evento contou ainda com a presença do diretor executivo do UGB-FERP, Dr. Heitor Favieri Neto, da advogada Priscila Favieri, do presidente da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (FERP), mantenedora do UGB-FERP, Dr. Rouben Abdo Bogossian, e sua esposa, a assessora da Reitoria, Elizabeth Maria Di Biase, além de professores, coordenadores e diretores.