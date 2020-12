Volta Redonda imuniza 3.700 animais em última etapa da campanha de vacinação antirrábica

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 18:05 horas

Volta Redonda – Cerca de 3.700 animais, entre cães e gatos, foram imunizados neste sábado (05), última etapa da Campanha Nacional Contra a Raiva Animal, em Volta Redonda. As imunizações ocorreram nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros São Geraldo, Belvedere, Rústico, Monte Castelo, São João, Siderópolis, Vila Rica, Roma I e II, além da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Esse ano, por conta da pandemia, os postos de vacinação foram ampliados, de 36 para 50, a fim de evitar aglomerações. Além disso, eles foram distribuídos em cinco sábados, de acordo com áreas geográficas do município para atender melhor a população.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental do município, Janaína Soledad, a meta esse ano era imunizar aproximadamente 22 mil animais, entre cães e gatos. Janaína comentou ainda que o número total de animais em Volta Redonda com indicação para vacina é de 25 mil cães e 2.500 gatos e que o objetivo era imunizar 75% deste público. No total, durante os cinco sábados da campanha, foram imunizados 22.637 animais.

Para a segurança dos profissionais e da população, todos os protocolos de prevenção foram seguidos. Só foi permitida a entrada e vacinação de um animal por vez e os responsáveis obrigatoriamente usando máscara. Também não foram vacinados animais levados por crianças, sem o acompanhamento de um responsável.