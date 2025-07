Volta Redonda inaugura Cras no Roma

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda inaugurou, nesta quinta-feira (31), o novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Região do Roma, localizado no bairro Parque das Garças. A unidade leva o nome do compositor Adalto de Oliveira, autor da melodia do Hino de Volta Redonda, em homenagem à sua contribuição histórica para o município.

Com cerca de 1,1 mil metros quadrados de área construída, a nova unidade amplia significativamente a capacidade de atendimento da rede de proteção social, e vai beneficiar 2,5 mil famílias da região. O espaço conta com 21 cômodos, entre eles salas multiuso, telecentro, recepção, sala técnica, cozinha, sete banheiros, salas de atendimento individualizado, salão para atividades coletivas, varanda e área de serviço. A obra foi executada com sistema Steel Frame, que utiliza perfis de aço galvanizado como estrutura principal, e cobertura termoacústica, garantindo mais conforto, sustentabilidade e acessibilidade.

Com a inauguração, o novo Cras do Roma passa a ofertar uma série de serviços essenciais para a população em situação de vulnerabilidade. Entre eles estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o atendimento para inscrição e atualização no Cadastro Único para programas sociais federais, acompanhamentos psicossociais e sociojurídicos, além de cursos, oficinas e iniciativas para geração de renda. O espaço também será sede das atividades do grupo da terceira idade “Flor do Campo”, além de ações intergeracionais voltadas à inclusão social e ao fortalecimento de vínculos comunitários.

A cerimônia de inauguração contou com apresentação da Orquestra de Cordas do projeto Volta Redonda Cidade da Música e o coral da Melhor Idade da Smas, que emocionaram o público.

Na solenidade, o filho do homenageado, Adalto Mendes, agradeceu a homenagem ao pai.

“Meu pai chegou a Volta Redonda em 1947 e participou ativamente da história da cidade. Em 1954, compôs a melodia do Hino de Volta Redonda. Ter seu nome associado a um equipamento social tão importante é motivo de muito orgulho para toda a família.”

A presidente da Associação de Moradores do bairro Roma, Maria das Graças da Silva, celebrou a conquista.

“Foram anos de luta da comunidade por um Cras digno. Hoje é dia de agradecer. O Roma merece!”, disse Dona Graça.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, afirmou que a nova unidade simboliza o fortalecimento das políticas públicas na cidade.

“Esse espaço é fruto de uma gestão que acredita na assistência social como ferramenta de transformação. E não podemos deixar de reconhecer o apoio incondicional do prefeito Neto e do deputado Munir Neto para que essa política avance cada vez mais”, afirmou a secretária.

A coordenadora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Cristiane Alves, explicou que a nova estrutura atende a demandas antigas da comunidade e amplia o acolhimento.

“A população do Roma agora conta com um Cras amplo, com salas para oficinas, atendimentos técnicos e um espaço coletivo especialmente pensado para os grupos de idosos realizarem suas atividades com conforto e segurança”, disse a diretora.

O prefeito Antônio Francisco Neto lembrou o cenário encontrado ao assumir o município e ressaltou os avanços na área social.

“Quando assumimos, todos os Cras estavam fechados. Hoje estamos entregando o equipamento mais moderno de Volta Redonda, graças a parcerias e ao trabalho de reconstrução da cidade. E grande parte disso devemos ao deputado Munir Neto”, afirmou o prefeito.

Já o deputado estadual Munir Neto, que também estava presente na inauguração, disse que a construção do Cras do Roma foi uma prioridade, atendendo a uma antiga reivindicação da população.

“Desde 2005 a comunidade pedia um Cras nessa região. Fizemos parcerias com a Igreja Católica e com o Rotary para manter espaços provisórios, mas sabíamos que era preciso oferecer uma estrutura definitiva. O prefeito Neto compreendeu essa urgência e, desde o início, pediu que construíssemos o melhor Cras de Volta Redonda para o Roma e aqui está ele, entregue à comunidade.”