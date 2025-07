Volta Redonda inaugura Unidade de Saúde da Família no Roma II

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda entregou na tarde desta terça-feira (22) as obras de reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Roma II. A unidade da Atenção Primária à Saúde, referência para 3,6 mil habitantes da região do Roma, recebeu investimento de R$ 148.346,09 na revitalização das áreas interna e externa.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, afirmou que a gestão tem um compromisso com o fortalecimento da Atenção Primária, focando na prevenção e promoção à Saúde.

“E esse processo passa pela modernização na estrutura das unidades. Somente neste mês de aniversário de Volta Redonda, entregamos hoje a reforma aqui do Roma II, já entregamos no bairro São Sebastião e na sexta-feira, dia 25, os moradores do Jardim Belvedere recebem a unidade revitalizada. Assim vamos transformar a Atenção Básica do nosso município na melhor do estado e até do país”, afirmou a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a Márcia Cury e toda equipe da Saúde pelo comprometimento e dedicação à população de Volta Redonda.

“Ela fez do Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), no Retiro, uma unidade referência e já conseguiu avançar na Secretaria de Saúde. Toda nossa equipe de Saúde, desde a área de gestão até os profissionais da ponta, está de parabéns. A equipe aqui do Roma, especialmente, é muito elogiada pela comunidade. Temos um ótimo retorno da população”, falou.

Neto também agradeceu ao trabalho do deputado estadual Munir Neto. Segundo o prefeito, Munir garantiu uma verba de R$ 40 milhões para a Saúde de Volta Redonda. Ele ainda destacou as atuações dos secretários da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e de Ordem Pública, Coronel Henrique.

“Temos políticas públicas consistentes voltadas para a pessoa com deficiência e uma Segurança Pública de referência. Estamos há quase cinco meses sem registro de roubo de veículos, por exemplo, no município”, disse o prefeito Neto.

O deputado Munir Neto lembrou também a extensa rede de Assistência Social do município.

“Somente aqui na região do Roma já contamos com um Cras (Centro de Referência de Assistência Social), um Centro Comunitário, estamos construindo o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa (Ciapi) e, no dia 31 de julho (quinta-feira), será inaugurado um novo Cras no bairro”, disse Munir.

Também participaram da entrega da reforma da UBSF Roma II o líder comunitário do bairro, Denis Matos, a presidente da Associação de Moradores do Roma, Maria das Graças da Silva; membros da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); além do vereador Rodrigo Furtado.

A UBSF Roma II conta com uma médica de família e comunidade e duas residentes em medicina da família; uma enfermeira; três técnicas de enfermagem; duas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS); um educador físico; e uma nutricionista; além de um auxiliar administrativo e um recepcionista.

A reforma da UBSF Roma II incluiu instalação de piso intertravado na área externa, pintura das paredes e grades externas, instalação de novo letreiro em aço inox na fachada, além de instalação de nova cobertura em policarbonato para a porta de entrada. A área externa também ganhou um novo abrigo de resíduos.

Por dentro, a unidade passou por pintura geral, instalação de novos revestimentos cerâmicos, polimento do piso de granilite existente, instalação de película de segurança nas janelas, instalação de novas portas e ferragens, instalação de novos metais sanitários, substituição de todas as luminárias e instalação de novos acabamentos de elétrica.

Membro da comunidade dá nome à UBSF Roma II

A Unidade de Saúde da Família (UBSF) do Roma II leva o nome de Elza Felix de Oliveira, por força do Decreto nº 13.754 de fevereiro de 2016. Nascida no dia 29 de maio de 1939, em Campo Grande, Rio de Janeiro, ela chegou à Volta Redonda na década de 90, onde criou três filhos e três sobrinhos.

Antiga moradora do Roma II, dona Elza, que faleceu em abril de 2011, se tornou bastante conhecida como benzedeira, por acolher crianças em situações de vulnerabilidade. O filho da homenageada, Paulo Marcelo, agradeceu pela eternização do nome da mãe e ressaltou o crescimento do bairro.

“É muito gratificante para nós, uma família pioneira aqui na região do Roma, ver o desenvolvimento do bairro, a ampliação na oferta de serviços públicos”, agradeceu.