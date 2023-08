Volta Redonda inicia construção de rede de drenagem pluvial na Avenida Nossa Senhora do Amparo

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda deu início à construção de uma nova rede de drenagem de águas pluviais na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no trecho entre os bairros Voldac e Santa Cruz. Segundo a prefeitura, a obra busca ampliar a capacidade de escoamento e dar fim aos alagamentos que afetam o local, identificados durante o período chuvoso este ano.

O serviço prevê a construção de mais 685 metros de rede de drenagem, com a colocação de manilhas de 600mm e 400mm de diâmetro, com 30 ralos. A região vem crescendo com o surgimento de novos conjuntos habitacionais, loteamentos e sítios, por exemplo, o que aumenta a necessidade das obras.

“Assim que terminarmos a drenagem, vamos entrar fazendo a fresagem a e troca de solo no pavimento. Depois, toda a avenida será recapeada e entregue à população”, disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 15 dias.