Volta Redonda inicia novo mutirão de cirurgias dermatológicas nesta segunda

Volta Redonda – O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, dará início nesta segunda-feira (11) a mais um mutirão de pequenas cirurgias dermatológicas. Esta é a segunda ação deste porte na unidade médica este ano, a previsão é que sejam atendidas cerca de 700 pessoas, através do SUS (Sistema Único de Saúde). Os procedimentos ocorrerão a partir das 16h, de segunda a sexta-feira; e aos sábados e domingos, das 8h às 16h, no ambulatório FOA (Fundação Oswaldo Aranha), anexo à unidade médica.

As cirurgias, em sua maioria, são para a retirada de lipomas, um tumor benigno; carcinomas, tumores que se originam de células da pele; nevos, manchas ou pintas na pele; cistos, que são nódulos subcutâneos; e queloides, calombo que aparece pelo excesso de colágeno (proteína), resultante do processo de cicatrização exacerbada em uma ferida. Desde o início do ano, mais de 700 cirurgias já foram realizadas através do mutirão.

“O mutirão é para atender quem está aguardando na fila de espera. Estamos realizando cirurgias constantemente na unidade, de segunda a sexta, às 16h, e nos fins de semana, para reduzir o tempo de espera para as próximas demandas”, frisou a diretora-geral do hospital, Márcia Cury.

A equipe médica do mutirão é composta por sete cirurgiões. Os procedimentos ocorrem em salas apropriadas e os pacientes são orientados sobre os cuidados no pós-operatório e recebem alta logo após o procedimento.

“Temos oferecido essas ações à população que aguarda por essas pequenas cirurgias pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tanto no Hospital do Retiro como no São João Batista (HSJB). Foram procedimentos fortemente atingidos pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Queremos reduzir as filas de espera e o mais importante: oferecer saúde de qualidade a quem mais precisa”, destacou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.