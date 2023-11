Volta Redonda intensifica cadastramento de usuários para benefícios no transporte coletivo - Diário do Vale

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda deu início a um programa de subsídio ao transporte público, permitindo que os moradores continuem pagando apenas R$ 4,20 nas passagens das linhas municipais. O cadastramento para esse benefício começou nos pontos estratégicos da cidade, na Rodoviária Prefeito Francisco Torres e na Subprefeitura do Retiro.

A iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda ajuda a aliviar os custos de transporte público para os cidadãos, tornando-o mais acessível e sustentável. Com o preço da passagem mantido, a expectativa é que mais pessoas utilizem o transporte público, o que contribuirá para a redução do tráfego e dos problemas de mobilidade na cidade.

Para o presidente do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Sul Fluminense), Paulo Afonso, o subsídio proporciona um alívio financeiro significativo, especialmente para aqueles que dependem do transporte público diariamente. “O prefeito Neto sempre primou pela competência e, no caso das empresas que estavam próximas a um colapso, entendeu a necessidade de se discutir o subsídio. Ganha o município e a população”, disse.

Paulo Afonso disse que ‘enquanto Volta Redonda toma medidas para melhorar a acessibilidade ao transporte público, a situação em Barra Mansa, cidade vizinha, é preocupante’. O presidente do Sindpass lembrou que o sistema de transporte público em Barra Mansa enfrenta dificuldades e os moradores têm experimentado um serviço de baixa qualidade, com atrasos constantes e problemas de infraestrutura. Nesta semana, uma viação teve que suspender as atividades por falta de combustível. “Esperamos que o exemplo positivo de Volta Redonda sirva como um incentivo para que outras cidades da região considerem políticas semelhantes para tornar o transporte público mais acessível e eficiente”, afirmou o presidente do Sindpass.