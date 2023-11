Volta Redonda intensifica combate ao Aedes Aegypti com ações preventivas e de conscientização

Volta Redonda – Com a chegada do verão, a prefeitura de Volta Redonda está intensificando às medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os agentes da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) têm monitorado os bairros, principalmente aqueles que apresentaram maiores índices de infestação no LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) realizado no mês de outubro deste ano.

O levantamento está direcionando as prioridades das ações de conscientização, que requerem visitas constantes aos moradores a fim de verificar o combate aos criadouros do mosquito. O período quente e úmido, que intercala as chuvas com dias de altas temperaturas, faz o Aedes se reproduzir com maior intensidade – por isso a importância da vistoria.

Nesta semana, os agentes de saúde estiveram visitaram os bairros Volta Grande e Santo Agostinho, e outras localidades serão assistidas ao longo da semana.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, orienta que a população faça uma vistoria em sua casa e no quintal uma vez por semana.

“A melhor maneira de evitar a proliferação do Aedes aegypti é eliminando os possíveis focos de criadouro, sobretudo aqueles locais onde há acumulo de água. Recomendamos à população que uma vez por semana faça uma inspeção na casa. O ciclo de vida do Aedes, do ovo até a fase adulta, leva cerca de sete a dez dias. Se a verificação e eliminação dos criadouros forem realizadas uma vez por semana, podemos interromper o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos”, destaca a coordenadora.

Dicas de prevenção e combate ao Aedes aegypti

Entre as medidas que a população pode tomar para evitar a presença do mosquito transmissor estão: limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia (a orientação, agora, é pela retirada dos pratinhos); limpar com escova ou bucha os potes de água para animais; deixar as garrafas sempre viradas com a boca para baixo e cobrir os pneus; não esquecer da limpeza em calhas, piscinas e ralos; e evitar acúmulo de água em plantas como as bromélias.