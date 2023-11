Volta Redonda investe em obras de contenção nos bairros Belmonte e Mariana Torres

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda está realizando duas obras de contenção nos bairros Belmonte e Mariana Torres. São muros que funcionam de forma preventiva contra possíveis deslizamentos. As obras são da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

No bairro Belmonte, as equipes da SMI estão construindo um muro de 32 metros de comprimento e 3,5 metros de altura na Avenida dos Mineiros. Os trabalhos acontecem em uma área à beira do Córrego do Bugio com uma equipe de seis pessoas e apoio de uma retroescavadeira e dois caminhões.

“Esse trabalho de contenção visa prevenir os acidentes que podem ser causados pela chuva forte. Os muros de contenção são parte importante da infraestrutura de uma comunidade e estão sendo construídos em diversos lugares da cidade. Eles impedem que deslizamentos ocorram, trazendo mais segurança aos moradores locais”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

No Mariana Torres, os trabalhos do Furban envolvem a construção de muro solo-cimento ensacado para estabilizar um talude na Rua B. Com objetivo de evitar a erosão do terreno, a obra está recebendo investimento de R$ 18.199,48.

“Já entregamos mais de 120 obras de contenção somente pelo Furban. As equipes da SMI também estão nos bairros ajudando a reconstruir nossa cidade. Esse trabalho preventivo é fundamental para que, nos dias de fortes chuvas, os moradores, incluindo os que residem em áreas mais distantes da região central da cidade, tenham segurança ao andar em seus bairros”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.