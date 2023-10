Volta Redonda lança aplicativo para receber demandas das associações de moradores

Volta Redonda – A equipe da Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda (SMI) recebeu representantes de associações de moradores do município no auditório da prefeitura, na noite dessa quinta-feira (5), para apresentação de um novo aplicativo para receber as demandas. A ferramenta vai facilitar a comunicação e agilizar a execução do serviço.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, explicou que o aplicativo, além de facilitar a solicitação dos serviços, vai permitir que a equipe da SMI tenha controle mais eficiente sobre as informações.

“A nova ferramenta promete tornar as solicitações bem mais seguras, garantido que a execução da tarefa seja mais fluida. Além disso, o aplicativo permite ao solicitante acompanhar o andamento do processo”, falou Poliana.

Associações de bairro fizeram pedidos à SMI

Durante o encontro, a equipe da Secretaria de Infraestrutura também recebeu algumas demandas dos representantes de associações de moradores presentes. Além da listagem impressa, cada bairro nomeou um porta-voz para falar das suas prioridades.