Volta Redonda lança plano para combater faltas escolares

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) lançou um novo Plano Estratégico com foco na redução da infrequência escolar e na garantia da continuidade do aprendizado dos alunos da rede municipal. Com o lema “Quem falta faz falta. Todo dia conta!”, a campanha reforça a importância da presença diária dos estudantes como parte essencial do processo de aprendizagem.

O plano, desenvolvido pelo Departamento Pedagógico da SME, foi elaborado de forma coletiva. A proposta teve início com a equipe dos anos iniciais e, posteriormente, foi reorganizada e ampliada com a participação de diferentes setores da secretaria.

A partir de agosto, a ação será intensificada, com nova etapa prevista para novembro — meses que, segundo a SME, historicamente apresentam maior queda na frequência escolar. A estratégia está dividida em três fases: sensibilização, prevenção e intervenção.

O plano foi apresentado no início do mês às equipes gestoras das unidades escolares. Com o lançamento oficial, as escolas receberão orientações e materiais para a execução das ações, que serão alinhadas à comunicação institucional da Prefeitura.

Entre as principais medidas previstas estão:

Monitoramento da frequência escolar, com alertas e intervenções rápidas em casos de ausência recorrente;

Mobilização das famílias por meio de encontros e campanhas;

Acolhimento emocional e pedagógico para estudantes com dificuldades;

Campanhas de sensibilização com palestras;

Apoio psicopedagógico para alunos que enfrentam desafios emocionais ou familiares;

Parcerias com organizações sociais e instituições locais para fortalecer a rede de apoio à permanência escolar.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, destacou a importância do plano como ferramenta de fortalecimento do vínculo entre alunos e escola.

“Queremos valorizar o vínculo dos estudantes com a escola. Que eles se sintam pertencentes à comunidade escolar e saibam que sua educação é prioridade para o município. A frequência diária é fundamental para o desenvolvimento de cada aluno”, afirmou.

A SME reforça que o êxito da iniciativa depende da atuação conjunta entre escolas, famílias, poder público e sociedade civil. O objetivo é garantir o direito constitucional à educação e promover um ambiente mais acolhedor e inclusivo para todos os estudantes.