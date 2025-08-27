Volta Redonda leva aulas de robótica para estudantes da EJA

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com o Sesi Volta Redonda, iniciou nesta terça-feira (26) as aulas de robótica para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Jiulio Caruso, no bairro Santo Agostinho. A iniciativa integra o Programa de Robótica de Volta Redonda (RVR), que tem como objetivo aplicar conceitos de pensamento computacional na educação por meio da robótica.

Segundo o coordenador do projeto de Robótica da SME, Felipe Nóbrega, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, no período noturno, e atendem a uma demanda da própria escola, que já possui clubes de robótica no turno diurno, além de uma equipe de competição, a RVR Sharkbots.

“A equipe pedagógica da EJA, capitaneada pela professora Paula Mendonça, manifestou interesse em proporcionar essa abordagem de ensino aos estudantes do noturno. Com apoio do Sesi Volta Redonda, nosso parceiro há três anos, a Secretaria Municipal de Educação solicitou à instituição o suporte para o início das atividades”, explicou Felipe.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, ressaltou a ampliação do ensino de robótica. “É mais um grupo que passa a ter contato com essa modalidade. A chegada da robótica à EJA é um grande avanço, fruto da dedicação dos envolvidos na iniciativa, do apoio do prefeito Neto e da parceria com o Sesi.”