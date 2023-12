Volta Redonda oferece curso de gestão escolar para diretores da rede municipal

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda firmou uma parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e irá oferecer, em 2024, um curso gratuito de Gestão Escolar para todos os diretores da Rede Municipal de Educação. O anúncio do projeto foi feito na segunda-feira (11), no salão de festas Ricardo Buffet, no Conforto, durante um evento de entrega dos certificados para 15 escolas que participaram de um programa piloto sobre a implementação de educação empreendedora nas unidades escolares, também realizado junto com o Sebrae durante este ano.

O secretário municipal de Educação, Sergio Sodré, destacou que esta parceria será muito importante para trabalhar um dos grandes problemas nas escolas. “Existe um espaço para melhoria na gestão das escolas, porque ser professor não quer dizer que você é gestor. Você pode ser excelente professor, mas ser gestor pode não ser o seu forte. Então o que a gente vai, com esse curso, é capacitar todos os diretores, qualificando cada vez mais a nossa educação. Somente tenho a agradecer esta parceria maravilhosa com o Sebrae, que começou com projetos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e agora com a Educação”, afirmou o secretário.

O evento contou com a participação de toda a equipe do setor educacional do Sebrae, que explicou sobre a importância do curso de Gestão Educacional para os diretores presentes, ressaltando que a ideia é que a instituição interaja cada vez mais na gestão das escolas do município, promovendo, principalmente, o comportamento empreendedor a partir da gestão.

“Porque não adianta trabalhar uma educação empreendedora com o aluno se a escola não tem um perfil empreendedor. A proposta é que o ambiente seja empreendedor, não só dos alunos, mas dos professores, da diretoria, e que isso transborde, inclusive, para a comunidade no entorno. Então é realmente trabalhar e disseminar a cultura empreendedora”, explicou o analista de negócios do Sebrae, Jayme Souza Filho.

Entrega de certificados

O evento dessa segunda-feira também marcou a conclusão do projeto-piloto de implementação de educação empreendedora em 15 escolas municipais de Volta Redonda, realizado em parceria com o Sebrae. Durante todo o ano, agentes do Sebrae ofereceram consultorias e, juntamente com as diretorias das unidades escolares, programaram ações empreendedoras nas escolas.

“Estamos finalizando um ciclo com o projeto da educação empreendedora e iniciando um com a gestão escolar. Foi plantada uma sementinha, um pequeno passo, tivemos resultados impressionantes e agora é avançar”, frisou a coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini.

Felipe Nóbrega, diretor da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, recebeu o certificado e falou sobre a experiência de ter participado do projeto de educação empreendedora.

“Foi um projeto que superou as expectativas. Esta visão externa nos ajuda a enxergar melhor as nossas forças e fraquezas, potencializando e qualificando mais o nosso processo pedagógico. Tivemos muitas experiências bacanas durante essa qualificação, como, por exemplo, o uso do jogo Minecraft durante uma atividade. Muito importante irmos avançando cada vez mais em busca da educação que a gente sonha”, destacou.