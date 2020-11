Volta Redonda oferta vagas de empregos no Programa ´Na Hora`

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 12:35 horas

Volta Redonda – O Programa Na Hora e o Sistema Nacional de Empregos (Sine), ofertam vagas de emprego para auxiliar de manutenção. Os candidatos precisam ter experiência em construção civil, hidráulica e NR 10 e residir em Volta Redonda. Os interessados devem encaminhar currículo para rosangela.messias@cclupv.com.br.

Para candidatos com Deficiência (PCDs) ou reabilitados do INSS, moradores de Volta Redonda, as vagas são para trabalhar em Rio das Ostras, embarcado. No setor de manutenção as vagas são para oficial de máquinas e marinheiro. Para a primeira vaga é necessário ter curso superior (Bacharel em Ciências Náuticas) com formação específica em CIR Marítima em Oficial de Máquinas. Para a segunda é preciso ter cursado o ensino médio e ter formação em CIR Marítima em Marinheiro de Máquinas.

As vagas de PCD são para enfermeiro (com formação em enfermagem e formação específica de Pós graduação em Enfermagem do Trabalho) e marinheiro de convés, com ensino médio e formação específica em CIR Maritima em Marinheiro de Convés. Para todas as funções é desejável ter entre 1 a 3 anos de experiência marítima. Os interessados devem enviar os currículos para anbrito@theconstellation.com

Quem quiser informações sobre outras vagas de emprego pode ligar para o telefone do Na Hora: (24) 3346-6207 ou comparecer à unidade que fica na Avenida Antonio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.