Volta Redonda: Ordem Pública entrega Estatuto do Idoso na Catedral das Assembleias de Deus

Volta Redonda – Cerca de 700 pessoas receberam exemplares do Estatuto do Idoso durante uma palestra realizada na noite dessa segunda-feira (27), na Catedral das Assembleias de Deus, no bairro Laranjal, atendendo ao convite do Pastor Rinaldo Silva Dias. O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa faz questão de participar pessoalmente dos encontros, explicando sobre a estrutura de segurança referente à rede de proteção dos idosos. Até agora, 2.972 pessoas com idade acima de 60 anos receberam o Estatuto.

As reuniões são feitas em locais onde há concentração de idosos, como encontros de grupos de convivência e de atividades físicas promovidas pelas secretarias de Esporte e Lazer e Ação Comunitária, e desta vez contou com a participação da igreja. O projeto é desenvolvido pela Semop, tem a participação da Patrulha de Proteção ao Idoso, de outros órgãos públicos, já passou por 69 bairros e reuniu com 61 grupos de idosos.

O projeto tem participação da Patrulha de Proteção ao Idoso, que acompanha os casos apresentados e oferece o amparo necessário, além dos esclarecimentos legais da advogada Adriele Gama, do Projeto Advogado Social da Smac e da 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), por meio do NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso). A parte lúdica é feira pela coordenadora das reuniões Elizabete Teixeira e os encontros terminam sempre com música e alegria, protagonizadas pelo inspetor Gilson do Carmo, da Guarda Municipal (GMVR)

“Estamos trazendo para Volta Redonda um diferencial no que se refere à proteção contra a violência cometida aos idosos. As denúncias podem ser feitas pelos números 190, 153 e 197”, salientou o secretário Luiz Henrique.

Entre os presentes ao evento estavam: Pastor Rinaldo Silva Dias e Pastora Simone Chaves Dias, da Catedral das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, além do Pastor José Suhet e presbítero Fernando Martins.