Volta Redonda participa de congresso internacional em São Paulo sobre problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas

O município de Volta Redonda participou nesta semana da 20ª edição do Congresso da Abead – evento organizado pela Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead) –, que aconteceu entre os dias 3 e 6, na cidade de São Paulo-SP. Representaram a prefeitura equipes da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas e da Divisão de Saúde Mental, ligada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, ressaltou que a participação no congresso contribui capacitando a equipe da CMPD com conteúdo relevante das mais recentes políticas de prevenção.

“Estamos em sintonia com os debates do congresso, que visa celebrar a diversidade e promover discussões profundas sobre temas atuais em uma atmosfera de colaboração e inclusão, que envolve todos nós”, afirmou Neusa Jordão, que é certificada com selo de profissional da Abead.

O congresso é o principal encontro científico oficial da Abead, sendo realizado a cada dois anos. É um dos mais tradicionais a nível nacional dedicado aos Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias e outros Transtornos Aditivos, tendo em vista seu impacto na produção e discussão de conhecimentos da área.

No dia 3 (domingo) foi realizada ainda a Prova de Certificação dos Profissionais que trabalham com Transtornos por uso de Substâncias e outras Dependências.

Também estava presente a coordenadora da Divisão de Saúde Mental de Volta Redonda, a médica Suely Pinto. “Esse congresso trata de temas importantes para nossas vidas pós-pandemia, haja visto o nome do evento: o ‘eu, tu, eles … é nos’. Todos vivendo ou vendo as dores emocionais, o aumento de uso, abuso de substâncias, com idades cada vez menores, e drogas novas. Precisamos aprender, vivenciar os novos acontecimentos”, disse Dra Suely.

Congresso

O XXVII Congresso da Abead contou com mesas-redondas, debates, juris, palestras, fóruns, vivências, painéis, cursos, temas livres, posters, workshops, role play, talk show e drops de esperança.

O slogan da edição deste ano foi “Celebrando a diversidade: eu, tu, eles … é nós!”. O objetivo foi celebrar a diversidade em todos os aspectos que abrangem os transtornos por uso de substâncias; desde a diversidade de temas, de técnicas, de pessoas, de abordagens, de culturas, de opiniões e evidências, de subpopulações a serem representadas, de possibilidades de cuidar, de acolher, de tratar e de prevenir o fenômeno das drogas.

Participaram entidades nacionais e organizações internacionais relativas a dependências, reunindo referências dos setores público e privado, universidades, organizações não governamentais, organizações de assistência social, do direito, da educação e de saúde que trabalham em seu cotidiano com o tema das dependências químicas e comportamentais.