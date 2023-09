Volta Redonda participa do Primeiro Encontro Regional das Ouvidorias do Médio Paraíba

Volta Redonda – A Ouvidoria Geral de Volta Redonda, da Controladoria Geral do Município (CGM), e a Ouvidoria da Guarda Municipal (GMVR) representaram o a cidade durante o Primeiro Encontro Regional das Ouvidorias do Médio Paraíba, realizado no último dia 20, na Agremiação Esportiva Piraiense, no município de Piraí. O evento foi realizado pela Prefeitura de Piraí, Ouvidoria de Piraí e Associação Brasileira de Ouvidorias Nacional (ABO) e Seção Rio de Janeiro, e contou com a participação de autoridades e ouvidorias de outros municípios: Pinheiral, Mendes, Quatis, Belford Roxo e Resende.

O evento teve, dentre os objetivos, abordar a importância do bom funcionamento das ouvidorias que atuam como interlocutor entre a população e a administração pública, buscando sempre uma melhor comunicação com o cidadão; o direcionamento da humanização e acolhimento do cidadão; a participação popular, proporcionando um melhor entendimento das suas necessidades; além do aprimoramento dos serviços oferecidos pela administração, e o cumprimento da legislação.

Durante o encontro, os participantes puderam conferir palestras sobre “A Ouvidoria como protagonista na ampliação do diálogo institucional e da convivência ética”, ministrada pela presidente nacional da ABO, Dra. Adriana Alvim; e sobre “A Ouvidoria Brasileira: Fundamentos e Princípios”, com Dr. Edson Vismona, presidente nacional e sócio fundador do Conselho Deliberativo da ABO.

Ouvidoria de Volta Redonda

A Controladoria Geral do Município (CGM) de Volta Redonda tem dentro de sua estrutura a Ouvidoria Geral do Município, responsável por receber as manifestações da população sobre a prestação de serviços públicos municipais, como elogios, denúncias, reclamações, solicitações e sugestões, através do número 156, o Canal da Cidadania; do e-mail [email protected], ou carta.

O trabalho da Ouvidoria é representar o cidadão e o servidor público municipal junto aos órgãos da Administração Pública, buscando sempre melhorar a qualidade dos serviços, controle externo e interno com fiscalização das irregularidades, buscando corrigir os problemas com soluções.