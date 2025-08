Volta Redonda participa do Seminário Estadual sobre Aleitamento Materno

Volta Redonda – Profissionais do Hospital São João Batista (HSJB), de Volta Redonda, participaram nesta quarta-feira (6), do Seminário Estadual de Aleitamento Materno, realizado no Auditório do Hospital Federal dos Servidores do Estado, no Rio. O evento integra a programação do Agosto Dourado, mês dedicado à valorização do aleitamento materno, e celebra a Semana Mundial da Amamentação 2025, com o tema “Priorizemos a amamentação: construindo sistemas de apoio sustentáveis”.

Representaram o município a médica pediatra e coordenadora da maternidade e pediatria do HSJB, Thais Junqueira Ferraz Villela; o coordenador do Banco de Leite Humano do município, o enfermeiro André Luiz Baptista Reis; e a enfermeira Katlheen Monteiro de Oliveira.

“Foi um momento de muita troca com profissionais com vasta experiência em aleitamento materno. Como profissionais de saúde, temos o dever de nos envolver, incentivar e defender o aleitamento materno como prática essencial à saúde dos nossos recém-nascidos”, destacou a médica Thais Ferraz.

O seminário, realizado das 8h às 13h, contou com a conferência de abertura ministrada pelo médico Marcus Renato de Carvalho, seguida de uma mesa-redonda com relatos de experiências exitosas em diversas regiões do estado. Foram abordados temas como a promoção do aleitamento em aldeias indígenas, a implantação de salas de apoio em empresas, o processo de certificação de hospitais amigos da criança, ações de conscientização nas mídias digitais e o papel das redes de apoio, como a IBFAN e os bancos de leite humano.

Necessidade de mais doadoras

O Banco de Leite Humano de Volta Redonda, ligado ao Hospital São João Batista, atualmente conta com 113 mães cadastradas como doadoras. Apesar do crescimento no número de doações, a equipe alerta para a necessidade de ampliar a mobilização e garantir o fornecimento de leite materno para bebês prematuros e de baixo peso internados na unidade.

“Qualquer mulher que esteja amamentando, com boa saúde e que produza leite em excesso, pode se tornar uma doadora. É um processo simples e seguro. Todo o material é fornecido gratuitamente, e a coleta é realizada em domicílio pela nossa equipe”, explica o enfermeiro André Luiz Baptista Reis.

Semana Mundial da Amamentação

Com o tema “Priorize a amamentação – Crie sistemas de apoio sustentáveis”, a Semana Mundial da Amamentação 2025 destaca um ponto crucial: amamentar é um ato natural, mas que exige apoio.

O leite materno é o alimento mais completo que um bebê pode receber nos primeiros meses de vida. Rico em nutrientes e anticorpos, ele protege contra doenças, fortalece o sistema imunológico e aprofunda o vínculo entre mãe e filho.

Porém, nem sempre esse processo é fácil. Muitas mulheres enfrentam dificuldades físicas, emocionais e sociais para amamentar. Por isso, mais do que estimular a prática, é essencial garantir que as mães recebam o apoio necessário para amamentar com segurança e tranquilidade.

Criar sistemas de apoio sustentáveis significa promover ações duradouras que envolvam todos os setores da sociedade – família, profissionais de saúde, comunidade, empregadores e poder público. Quando esses agentes atuam em conjunto, formam uma rede sólida de acolhimento que fortalece a mulher e contribui diretamente para a saúde das futuras gerações.

Todos esses atores têm papel essencial na criação de um ambiente acolhedor, capaz de apoiar as mães que amamentam desde o nascimento do bebê até o retorno ao trabalho. Fortalecer essas redes é uma das formas mais eficazes de garantir que mais crianças tenham acesso ao leite materno e a um desenvolvimento mais saudável.