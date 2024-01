Volta Redonda: primeiras candidatas aos cursos do ‘Mulheres Mãos à Obra’ buscam novas oportunidades de emprego

Volta Redonda – Dezenas de mulheres compareceram ao Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP), nesta semana, para garantir a vaga nos cursos gratuitos ofertados na área da construção civil pela Prefeitura de Volta Redonda. As interessadas ainda podem se inscrever comparecendo na Avenida Pedro Lima Mendes, nº 495, bairro Aero clube, sede do CQP, até a próxima quarta-feira, 31. Para mais informações é só ligar para (24) 3511-3587 ou 3511-3588.

Os cursos ofertados são os de Eletricista Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento Predial; Pedreira de Alvenaria Predial; Bombeira Hidráulica Predial; Pintura Predial; Solda com Eletrodo Revestido; Corte Oxiacetileno; e Operadora de Esmerilhadeira. As aulas acontecem em três turnos: manhã, tarde e noite.

As primeiras candidatas a se inscreverem no CQP não esconderam o entusiasmo e a expectativa em aprender novas profissões. Os cursos são somente para mulheres moradoras de Volta Redonda, com o Ensino Fundamental completo e que sejam maiores de 18 anos.

Eduarda Nogueira, moradora do Bairro São Luiz, contou: “Eu vi uma reportagem na rede social e me interessei em buscar a oportunidade de fazer o curso de bombeira hidráulica e pedreira de alvenaria”.

Outra candidata, que esteve nas primeiras horas de abertura das vagas e foi buscar sua oportunidade de formação, foi Barbara Cristina, moradora do bairro Retiro.

“Será uma nova qualificação que vai me proporcionar opções de emprego. Eu fiquei sabendo dos cursos através dos comentários de mães de amigos do meu filho. Eu quero fazer o curso de básico de eletricista predial”, disse Barbara.

Alunas ganham lanche, vale-transporte, uniformes, EPI e material didático

Algumas mulheres ficaram empolgadas com o incentivo para fazer os cursos, pois a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), com o apoio de outras secretarias, garante às alunas, durante todo o curso, lanche, vale-transporte, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e material didático.

O professor e diretor do CQP, Eiji Yamashita, lembrou que a procura para os cursos tem sido de mulheres de todas as idades e isso é surpreendente.

“A gente fica satisfeito, porque as mulheres estão procurando uma qualificação profissional e nós estamos aqui para ensinar”.

A secretária da SMDH, Glória Amorim, falou da importância da parceria entre as secretarias e do apoio do prefeito Antonio Francisco Neto, que abraçou o projeto “Mulheres Mãos à Obra”.

“Queremos proporcionar não somente os cursos, mas também um acolhimento de escuta e apoio a todas as mulheres, através de rodas de conversas e palestras durante o período de aulas, por meio das nossas profissionais da SMDH”, acrescentou Glória Amorim.

Como se inscrever

A inscrição deve ser feita de forma presencial, na sede do CQP, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30, e das 13h30 às 16h30, até o próximo dia 31 de janeiro (quarta-feira). No ato da inscrição é preciso comprovar residência no município, apresentar os documentos (Carteira de Identidade e CPF), uma foto 3×4 e comprovante de conclusão do Ensino Fundamental.

Os oito cursos garantem certificados às alunas após 82 dias de aulas teóricas e práticas, com uma carga horária diária de três horas e meia. Os responsáveis pelos cursos são a SMDH, em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), responsável pela contratação dos professores; Gegov (Gabinete de Estratégia Governamental), Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e Fundação Beatriz Gama (FBG).