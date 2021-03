Volta Redonda prioriza segunda dose de vacina contra Covid-19

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 11:53 horas

Medida ocorre até a chegada de novas remessas da vacina; quatro UBSF atendem das 09h às 16h

Volta Redonda – A prefeitura informou na manhã desta quarta-feira, dia 17, que está priorizando a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, para idosos que iniciaram o processo de imunização antes de 21 de fevereiro. Quatro Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF): Retiro II, Conforto, São Geraldo e Santo Agostinho, realizam o procedimento que ocorre das 09h à s 16h.

Enquanto não recebem autorizações oficiais para compra de vacinas, os municípios são obrigados a seguir o cronograma de vacinação determinado pelo Ministério da Saúde. O cronograma de vacinação em Volta Redonda segue desta forma até que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Governo Federal.

Oficialmente, o município ainda não foi informado da quantidade de novos imunizantes que receberá, mas a previsão é que até o fim desta semana os estoques da primeira e segunda dose sejam repostos para dar prosseguimento à campanha de vacinação. O ritmo do processo de vacinação, no entanto, depende exclusivamente do número de doses que vão chegar.

O departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda ressaltou que só é possível abrir uma nova etapa de vacinação para os idosos quando há a disponibilidade da primeira e segunda dose, para assim garantir o ciclo de imunização, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.

“Pensamos nesse cronograma de vacinação para a segunda dose para não promover aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem ter vacinas em quantidade suficiente para o grupo definido a vacinar”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

Cuidados

A Secretaria Municipal de Saúde aponta que independente da campanha de vacinação, a orientação é para que a população siga as regras de combate e controle do novo coronavírus. O uso correto de máscara – cobrindo o nariz e a boca– higienização das mãos com álcool 70% e evitar aglomerações estão entre as principais recomendações.

Alternativas

A prefeitura aderiu ao Consórcio Público Municipal para aquisição de vacinas contra a Covid-19 no último dia 2, que poderá permitir que estados e municípios comprem vacinas com recursos da União ou próprio, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) ou de insuficiência de doses previstas.

O movimento, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), foi aprovado pelo Senado Federal e tem previsão de ser legalmente constituído até o dia 22 de março. O consórcio também está apto a adquirir insumos e equipamentos que sejam necessários para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

O prefeito Antônio Francisco Neto encaminhou a adesão do consórcio para apreciação da Câmara Municipal, sendo que a mensagem foi aprovada por unanimidade.

Além disso, o prefeito Neto assinou duas cartas de intenções para a compra das vacinas Covaxin, desenvolvida na Índia, e Sputnik V, da Rússia. Esse é o primeiro passo para a aquisição dos imunobiológicos, que estão sendo cotados pelo município para possível ampliação da campanha de imunização na cidade. Neto disse que está reunindo condições para a compra das vacinas. Com isso, a ideia é disponibilizar 200 mil doses para ampliar a imunização da população local.

As vacinas negociadas ainda aguardam liberação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o uso emergencial, mas o município quer se adiantar no processo de aquisição. Tudo, no entanto, será feito de acordo com as regras sanitárias e com transparência no uso do dinheiro público.

Neto ressaltou que até a campanha ser ampliada e chegar a todos os moradores da cidade, é necessário cuidados redobrados para evitar a disseminação do vírus.