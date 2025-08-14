Volta Redonda: Projeto Melhor Visão atende mais de 3 mil idosos em sete meses

Volta Redonda – O projeto Melhor Visão, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), tem se consolidado cada vez mais na saúde pública do município. De dezembro de 2024 até junho de 2025, foram realizados 5.375 atendimentos oftalmológicos a 3.137 pacientes no total, número que só cresce a cada mês. Com previsão de atuação até novembro de 2025, o projeto segue em ritmo acelerado e com resultados concretos.

A iniciativa, estruturada pelo setor filantrópico da AAP-VR, tem como foco a modernização da área oftalmológica da instituição e o atendimento gratuito a idosos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

“São números que mostram o quanto a parceria entre o Poder Público e instituições como a AAP-VR beneficiam quem mais precisa. Todas as ações que melhorem a saúde da nossa população são bem-vindas e vamos apoiar”, destacou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Para o presidente da AAP-VR, Geraldo Vida, o impacto do projeto tem sido surpreendente.

“O Melhor Visão está a mil por hora! É bonito de ver a fila de sorrisos chegando e saindo com mais qualidade de vida. A gente não está só cuidando da visão, estamos devolvendo autonomia e dignidade pra muitos dos nossos idosos”, disse.

Além do volume expressivo de atendimentos, o projeto tem promovido melhorias estruturais e tecnológicas na área oftalmológica da associação. Consultórios reformados, aquisição de novos equipamentos e ampliação de exames oferecidos. Permitindo assim, um salto de qualidade no serviço prestado.

O médico oftalmologista do projeto, Rafael Silva Reis, comentou sobre os benefícios.

“O projeto Melhor Visão para a Melhor Idade está sendo muito benéfico aos associados e comunidade. Além das consultas de rotina, eles têm acesso a exames complementares de alto custo. Um exemplo é a ultrassonografia ocular, que é uma ferramenta vital para a medicina oftalmológica moderna. A disponibilidade desta ferramenta moderna, de forma gratuita, através da AAP-VR, proporciona um cuidado especial com nossos associados e a comunidade”.

Rita Souza, idealizadora do projeto, avalia que os benefícios à população já vão além dos esperados.

“Achamos que o projeto traria benefícios para a visão da população atendida, mas os impactos são muito maiores. Vemos famílias inteiras sendo impactadas com a melhora da visão dos pacientes, o que reflete nos afetos do dia a dia, na autoestima e na liberdade de todos, devolvendo a autonomia de quem volta a ver a vida, seus familiares e companheiros”.

Para ser atendido, o paciente deve comparecer à sede da AAP-VR na Rua 535, n° 835, Nossa Senhora das Graças, todas as terças-feiras, das 9h às 16h, onde será consultado e o encaminhamento realizado se necessário.

Lançado no fim de 2024, com o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda e Ministério da Saúde, através do FNS (Fundo Nacional de Saúde), o projeto tem apoio e patrocínio do Banco Daycoval, CSN e Oliveira Trust.